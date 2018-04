Ponad połowa Polaków złoży PIT za 2017 rok przez internet, ale z elektronicznego wniosku o przygotowanie zeznania rocznego przez fiskusa (PIT-WZ) zamierza skorzystać tylko 5 procent podatników - wynika z opublikowanego w środę raportu KPMG.

Zgodnie z raportem, liczba osób deklarujących złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2017 rok przez internet wzrosła o 6 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku i osiągnęła rekordową wartość 56 proc. Rozliczając się przez internet, sześć na 10 osób korzysta z systemu e-deklaracje, który jest udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

Według danych resortu finansów, w ubiegłym roku bez pośrednictwa płatników dokonało rozliczenia niemal 20,3 mln podatników. 16,3 mln osób skorzystało z formularza PIT 37.

Nowy sposób

W opracowaniu zauważono, że od zeszłego roku (tj. odnośnie zeznania podatkowego za 2016 rok) podatnicy mogą korzystać z nowego sposobu elektronicznego rozliczenia. Składając wniosek PIT-WZ można zwrócić się o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. W takim przypadku fiskus przygotowane zeznania podatkowe udostępnia do akceptacji lub odrzucenia zainteresowanym podatnikom na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.



"W ten sposób z fiskusem rozliczy się jedynie 5 proc. podatników. Wstępnie wypełnione przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe (tzw. PFR, ang. pre-filled tax return), które podatnicy ewentualnie uzupełniają o ulgi i odliczenia czy dane do przekazania jednego procenta podatku, wybrało 7 proc. osób" - napisano w raporcie.

Źródło: KPMG W jaki sposób podatnicy składają PIT-y?

Popularne ulgi

Z badania wynika, że w deklaracji PIT za 2017 rok 39 proc. podatników skorzysta z dostępnych ulg podatkowych - to wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania. Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy zdecydowanie najczęściej korzystają z ulgi na dzieci (67 proc.). Ulgę prorodzinną statystycznie częściej rozliczają kobiety niż mężczyźni.



"Mężczyźni z kolei częściej od kobiet deklarują korzystanie z ulgi na internet (20 proc. vs. 7 proc.). 16 proc. podatników odliczyło bądź odliczy w swoim zeznaniu wydatki na cele rehabilitacyjne. Jedynie 5 proc. skorzysta z odliczenia dostępnego w ramach ulgi z tytułu darowizn" - napisano.

Źródło: KPMG Z jakich ulg korzystają Polacy?

Chcemy pomagać

Według raportu w tym roku 82 proc. Polaków, mających obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym, zadeklarowało, że przekazało lub przekaże 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Oznacza to wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu do zeszłego roku.



Autorzy badania zauważyli, że chęć przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z uzyskiwanym dochodem podatnika. "Jednocześnie aż 98 proc. Polaków zdaje sobie sprawę, że przekazywanie 1 procenta podatku na rzecz wybranych OPP nie stanowi dodatkowego obciążenia podatkowego. Takiej świadomości nie mają najczęściej osoby najmłodsze, do 24. roku życia" - napisano.



Poinformowano, że blisko 7 na 10 respondentów przekazujących swój "1 procent" przyznało, że dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych i rodziny. W dalszej kolejności OPP wybierane są losowo (18 proc. wskazań) lub na podstawie informacji z mediów (14 proc.).

Źródło: KPMG Przekazywanie 1 proc. podatku w zależności od dochodów

Łatwe zadanie

Zdaniem cytowanego w raporcie Grzegorza Grochowiny, menedżera w zespole ds. PIT w KPMG, wyniki raportu dowodzą, że rozliczenia podatkowe w zakresie PIT postrzegane są przez dużą część podatników jako łatwe lub bardzo łatwe.

"Podatnicy dobrze znają zasady rozliczeń, bowiem już od ponad 25 lat obowiązuje ustawa PIT. Uzyskują dochody z jednego źródła i nie korzystają z wielu odliczeń, co upraszcza przygotowanie rozliczenia. Ponadto często korzystają z programów komputerowych i składają zeznania przez internet. To wszystko powoduje, że odczucia dotyczące składania zeznań podatkowych ulegają z roku na rok poprawie" - uważa Grochowina.



Zgodnie z komunikatem, badanie KPMG pt. "Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2017" zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2017. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie przeprowadzono 21-28 marca 2018 r.