Odtwórz: Stolica luksusu nie tylko dla milionerów. Co musisz wiedzieć o podróży do Monako

Odtwórz: Czy Polska będzie należeć do światowej czołówki milionerów? Prognozy agencji "Wealth-X"

Majątek wszystkich miliarderów świata zwiększa się o około 2,5 miliarda dolarów każdego dnia. Tymczasem 3,8 miliarda najuboższych biednieje w tempie 11 procent rocznie - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu organizacji humanitarnej Oxfam.

Z raportu jasno wynika, że przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi stale się powiększa. Grono miliarderów liczy teraz rekordowe 2 208 osób. Od ostatniego wielkiego kryzysu sprzed dekady liczba ta zwiększyła się prawie dwukrotnie. Oxfam przedstawiło swoje wyliczenia w przeddzień szczytu, na którym zbierają się najbogatsi i najbardziej wpływowi ludzie - Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Banki wyprowadzają się z Londynu. Przez brexit odpłynął już miliard dolarów Mimo że jeszcze się nie wydarzył, już generuje straty. Z raportu firmy doradczej... zobacz więcej »

26 ludzi jak niemal połowa ludzkości



Fortuny 26 najbogatszych ludzi świata osiągnęły w ostatnim roku poziom 1,4 biliona dolarów, czyli tyle, ile wynosi majątek prawie połowy ludzi na Ziemi - 3,8 miliarda najuboższych. Według listy Forbesa, z której korzystano w raporcie, czwórka najbogatszych Amerykanów, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet i Mark Zuckerberg, jest w sumie warta 357 miliardów dolarów.

Oxfam przedstawił również kilka rekomendacji, które mogłyby przyczynić się do wyrównania szans i zmniejszenia przepaści między bogatymi, a biednymi. Jednym z zaleceń jest zwiększenie stawek podatku dla osób fizycznych oraz korporacji, wyeliminowanie procederu ukrywania przychodów przez firmy i najbogatszych. Organizacja humanitarna uważa także, że bezpłatne dla obywateli powinny być: służba zdrowia, edukacja oraz pozostałe usługi publiczne.

Lepsza przyszłość dla wszystkich

Z wyliczeń Oxfam wynika, że gdyby najbogatsi musieli zapłacić pół procenta podatku od ich majątku, to wystarczyłoby to na edukację 262 milionów dzieci oraz zapewnienie opieki medycznej, która uratowałaby 3,3 milionów ludzi. Podkreślono również, że stawki podatkowe dla najbardziej majętnych oraz dla korporacji dramatycznie spadły w ostatnim półwieczu. W najbardziej rozwiniętych krajach świata średnia najwyższa stawka podatkowa zmalała z 62 proc w 1970 r. do zaledwie 38 proc. w 2013 r.

- Ludzie na całym świecie są coraz bardziej zirytowani i sfrustrowani. Rządy muszą stanąć na wysokości zadania i sprawić, by korporacje i najbogatsi odprowadzali podatki na sprawiedliwym poziomie. Po to, by zapewnić bezpłatną opiekę zdrowotną i edukację. Dla wszystkich, również dla kobiet i dziewczyn, których potrzeby są najczęściej pomijane. Rządy muszą zadbać o lepszą przyszłość dla wszystkich, nie tylko dla najbardziej uprzywilejowanej garstki - stwierdziła dyrektor wykonawcza Oxfam Winnie Byanyima.