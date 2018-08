Nie odkładajmy na ostatnią chwilę złożenia wniosku w ramach programu "Dobry Start". Zrobienie tego jeszcze w sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia do końca września - przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

- Ostatecznym terminem, który może nas pozbawić prawa do świadczenia wyprawki szkolnej 300 zł to będzie termin grudniowy. Czyli możemy składać wnioski do 30 listopada, później złożone wnioski już nie będą rozpatrywane, bo minie ten termin. Więc pozornie się wydaje, że czasu jest sporo, ale 1 września zabrzmi pierwszy dzwonek, a ostatni ten dzwonek to jest 30 listopada. Ja zwykle mówię nie odkładajmy wszystkiego na ostatnią chwilę. Jeżeli chcemy skorzystać tego świadczenia, złóżmy wniosek - powiedziała minister w rozmowie z PAP.

Im szybciej, tym lepiej

Przypomniała, że jeżeli złożymy wniosek o świadczenie do końca sierpnia, to dostaniemy pieniądze do końca września. - Zawsze są dodatkowe wydatki wrześniowe, być może samorządy nawet się pośpieszą, wypłacą (świadczenie - red.) albo w końcówce sierpnia, albo na początku września. To wszystko zależy też od nas, im wcześniej złożymy wniosek, tym wcześniej będzie rozpatrzony - zwróciła uwagę minister.



- Szybciej niż można się było spodziewać, ponieważ zaczęto wypłacać w niektórych samorządach te środki już w lipcu, w tej chwili mogę powiedzieć, że one są lawinowo wypłacane. Samorządy nie odkładają tego na później, wiedzą, że te potrzeby są tu i teraz, więc myślę, że to jest dobra sytuacja - mówiła.



Przypomniała, że osoby, które otrzymają wyprawkę, nie stracą prawa do innych świadczeń. - Absolutnie zdajemy sobie sprawę, że raz w roku jest to świadczenie i nie może być sytuacji, że ktoś otrzyma świadczenie jednorazowe 300 zł i z tego tytułu straci prawo do innych świadczeń. To nie jest wliczane nigdzie do dochodu, możemy być o rozliczenia podatkowe, obliczanie do innych świadczeń zupełnie spokojni. Można powiedzieć, że ono jest neutralne, czyli obojętne - powiedziała Rafalska.



Z danych resortu rodziny i pracy wynika, że do 17 sierpnia 25 proc. do tego uprawnionych otrzymało 300 zł świadczenia z programu "Dobry Start". Świadczenie otrzymało już 1,19 mln dzieci. Do rodzin trafiło już 358,4 mln zł. Według wyliczeń MRPiPS, wyprawka szkolna może trafić do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w około 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na około 1,4 mld zł rocznie.

O programie

W ramach programu "Dobry Start" 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania nauki rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.