Do 2040 roku płaca realna w Polsce zwiększy się o 141 procent - wynika z raportu firmy doradczej PwC. Polskie zarobki będą wówczas na poziomie 71 procent średniego wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii.

Na potrzeby raportu "International Wage Projections to 2040" PwC przeanalizowała 21 państw. Jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu pensji Polska znalazła się na 5. pozycji, za Indiami, Malezją, Indonezją i Chinami. W tym samym czasie dużo niższy wzrost niż Polska zanotują Niemcy (41 proc.), Wielka Brytania (29 proc.), Stany Zjednoczone (22 proc.) czy Francja (21 proc.).

Średnia pensja

PwC podkreśla, że mimo tak szybkiego wzrostu płac w Polsce, w 2040 r. średnie miesięczne wynagrodzenie będzie niższe niż w dojrzałych gospodarkach. W Polsce zbliży się do 3 tys. dolarów (w przeliczeniu po dzisiejszym kursie jest to około 11,4 tys. zł), podczas gdy w Wielkiej Brytanii osiągnie poziom niemal 4 tys. dolarów, a w Korei Południowej niemal 5,5 tys. dolarów.

Według danych GUS, w styczniu 2019 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4931,8 zł (ok. 1300 dolarów), co oznacza wzrost o 7,5 proc. rok do roku.



Raport: nic tak nie frustruje, jak niskie zarobki Niskie płace są najczęstszą przyczyną frustracji Polaków; wskazuje na nie przeci... zobacz więcej » - Powiększająca się luka na rynku pracy w Polsce wywiera ogromną presję na wzrost wynagrodzeń. Mówimy tu o pełnym przekroju zawodów, od tych najprostszych, poprzez bardziej zaawansowane, wymagające unikalnych kompetencji i umiejętności. Polscy pracodawcy konkurują już nie tylko pomiędzy sobą, ale też z firmami za granicą - ocenia Piotr Łuba z PwC.

Wskazuje jednocześnie, że wyjściem z tej sytuacji jest z jednej sytuacji wzrost wynagrodzeń, z drugiej zaś konieczność inwestowania w rozwiązania pracooszczędne, czyli w automatyzację procesów.



Według PwC, automatyzacja może nie tylko przynieść firmom korzyści w postaci oszczędności kosztowych i czasowych, ale także wyeliminować powtarzalne i rutynowe czynności, dając tym samym szansę na zwiększenie zaangażowania pracowników. Wcześniej wdrażana była głównie w firmach przemysłowych jako udoskonalenie i optymalizacja kosztowa procesów produkcyjnych, dziś transformacja dotyka wiele czynności biurowych. Następuje też automatyzacja części procesów sprzedażowych i kontaktu z klientami - zauważają autorzy raportu.



- Większość liderów biznesowych na świecie i w naszym regionie jest zgodna co do tego, że sztuczna inteligencja w istotny sposób zmieni sposób funkcjonowania biznesu i ich przedsiębiorstw. Nadal niewiele firm potrafi wdrażać tego typu rozwiązania, a jeszcze mniej rozumie ich pełen potencjał. Strategia polegająca na biernym obserwowaniu zachodzących zmian, w tej sytuacji oznacza po prostu utratę konkurencyjności. Już teraz w Polsce rozpoczynają się wdrożenia projektów wykorzystujących AI, które istotnie mogą zwiększyć rentowność firm - podkreślił Piotr Łuba.