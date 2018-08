Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej, a także możliwe problemy z płatnościami kartą. To tylko część utrudnień, które czekają w najbliższy weekend na klientów niektórych banków.

Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi sobotę w godzinach 11.00-18.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do serwisu Pekao24Makler. To wielofunkcyjna platforma transakcyjna będąca elementem bankowości elektronicznej, która umożliwia klientom inwestowanie w produkty rynku kapitałowego.

mBank

W niedzielę zostaną przeprowadzone prace, które spowodują wyłączenie mKantoru, który umożliwia wymianę walut w telefonie. Usługa będzie niedostępna w godzinach 4.00-8.00, zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i na urządzeniach mobilnych.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę od 0.00 do 6.00 zaplanowano prace modernizacyjne. W efekcie, klienci będą mieli ograniczony dostęp do bankowości internetowej Moje ING i aplikacji mobilnej Moje ING mobile, a także bankomatów i wpłatomatów.

Ponadto utrudnienia będą występowały w realizacji płatności BLIK oraz płatności kartami płatniczymi i kredytowymi, w tym płatności telefonem, a także w dostępie do systemu rozliczeń płatności natychmiastowych Express Elixir oraz BlueCash, systemu ING Business oraz jego wersji mobilnej oraz systemu ING CardsOnLine.



Dodatkowo, w sobotę od godziny 15.00 nie będzie możliwości natychmiastowego rozliczania wymiany walut w Kantorze, dostępnym przez Moje ING i aplikację mobilną. Od 0.00 do 6.00 nie będzie również można nadawać kodów PIN do kart oraz korzystać z modułu Makler w Moim ING.

"Na wszelki wypadek wszystkie ważne przelewy i wymiany walut w Kantorze zrób wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele banku.

Getin Noble Bank

W nocy z piątku na sobotę będą prowadzone prace związane z wprowadzeniem nowych funkcjonalności w aplikacji bankowości mobilnej oraz bankowości internetowej. Z tego powodu w godzinach od 23.30 do 8.00 systemy te będą niedostępne.

Raiffeisen Polbank

W niedzielę w godzinach 07.00-13.00 planowane są prace techniczne dla usługi 3D-Secure. W podanym przedziale czasowym mogą występować problemy z realizacją transakcji kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji hasłem 3D-Secure.

Deutsche Bank

W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi, systemy db easyNET i powerNET, a także szybkie płatności internetowe będą niedostępne w sobotę, w godzinach 0.00-8.00. W tym czasie, z usług teleserwisu będzie można korzystać w ograniczonym zakresie.



"W podanym terminie mogą występować utrudnienia przy realizacji niektórych transakcji za pomocą kart płatniczych" - dodano.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.35-3.00, będą trwały prace modernizacyjne. W tym czasie niemożliwe będzie korzystanie z serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej.

Bank Pocztowy

W piątek od godziny 20.00 do soboty do godziny 18.00 bankowość internetowa będzie niedostępna w związku planowaną przerwą modernizacyjną. Chwilowa niedostępność może wystąpić także w sobotę w godzinach 23.00-23.30.



W niedzielę, w godzinach 7.00-13.00 niedostępna będzie usługa 3DSecure. W tym czasie infolinia będzie działać tylko w trybie informacyjnym. Niedostępne będą wpłaty i wypłaty w placówkach banku i Poczty Polskiej.