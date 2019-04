W nadchodzących dniach bankowe systemy rozliczeniowe nie będą funkcjonować w trybie standardowym. Dlatego płatności należy zaplanować z wyprzedzeniem - przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

"1 i 3 maja to dni ustawowo wolne od pracy, co oznacza, że w systemach rozliczeniowych nie funkcjonują sesje rozliczeniowe" – poinformowała KIR.

Przelewy w euro

– W środę 1 maja oraz w piątek 3 maja system rozliczeniowy Elixir nie będzie funkcjonować. Z kolei 2 maja standardowo odbędą się trzy sesje rozliczeniowe – wyjaśnił, cytowany w komunikacie, Tomasz Jończyk z KIR.

– Jeśli nasz przelew zostanie zlecony 2 maja po godzinie 16:00, to środki trafią na konto odbiorcy dopiero po zakończeniu pierwszej sesji rozliczeniowej, 6 maja. Natomiast 3 maja będzie standardowo funkcjonował system Euro Elixir – tak jak w każdym dniu roboczym zostanie przeprowadzonych 6 sesji rozliczeniowych - ten dzień nie jest bowiem dniem wolnym dla europejskich rozliczeń w euro – dodał Jończyk.

KIR przypominał jednak, że "niezależnie od działania Elixir, do dyspozycji pozostaje system przelewów natychmiastowych Express Elixir". "Umożliwia on przesyłanie pieniędzy pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych bankach w czasie kilku sekund. System działa w trybie ciągłym, także w weekendy i święta" – napisano w komunikacie. Warto jednak przypomnieć, że operacja jest dodatkowo płatna - w zależności od banku kosztuje od 3 do 10 złotych.

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, za pomocą którego realizowana jest większość transakcji zleconych przez klientów banków. Rozliczenie i rozrachunek zleconych transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, które wykonywane są w dni robocze o godzinie 9:30, 13:30 i 16.00.