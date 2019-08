4839,24 zł - tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce w drugim kwartale 2019 roku. Było wyższe niż rok temu, ale spadło w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami tego roku.

O siedem procent wzrosło średnie wynagrodzenie w Polsce w okresie od kwietnia do czerwca w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Spadek

Jednak w poprzednim kwartale tego roku zarabialiśmy średnio o 2,3 procent więcej - w pierwszym kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4950,94 zł.

"Spadek ten wynika z wahań sezonowych, gdyż dane za drugi kwartał zwykle wykazują spadek" - napisało w komentarzu do danych GUS Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

MPiT porównał zaprezentowane wskaźniki z analogicznymi danymi z roku ubiegłego i zauważył "osłabienie presji płacowej". Dodano również, że wniosek ten potwierdza fakt, że "wzrost wynagrodzeń okazał się niższy od spodziewanego i mniejszy od danych z analogicznego kwartału 2018 roku".