We wtorek 13 listopada mija termin składania wniosków o dofinansowanie miejsc opieki dla najmłodszych w ramach programu Maluch plus. W 2020 roku na program przeznaczono 400 milionów złotych.

Maluch plus to program, w ramach którego dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed przypomniał w rozmowie z PAP, że środki z przyszłorocznej edycji programu Maluch plus będą przekazywane w ramach trzech modułów – dla samorządów, gdzie nie ma jeszcze opieki żłobkowej (do 3 mln zł); tam, gdzie żłobki już istnieją (kwota wsparcia wzrośnie z 30 do 33 tys. zł na dziecko, możliwe jest też 5-tysięczne wsparcie dla opiekunów dziennych) oraz dla firm i instytucji (np. uczelni), które chcą np. uruchomić żłobki przyzakładowe. Ten ostatni moduł, adresowany głównie do sektora prywatnego, jest nowością w programie.

Duże zainteresowanie

Szwed podkreślił, że wnioski należy składać do urzędów wojewódzkich w terminie do 13 listopada.



Rodzice zatrudniają coraz mniej niań W ubiegłym roku polscy rodzice legalnie zatrudnili 11,7 tysiąca niań, o 1,7 tysi... zobacz więcej » - Mając na uwadze doświadczenia z lat poprzednich, zainteresowanie programem zawsze jest bardzo duże. Daliśmy większe preferencje dla jednostek samorządu terytorialnego, żeby w tych jednostkach była możliwość tworzenia większej liczby miejsc żłobkowych. Dajemy też środki na funkcjonowanie istniejących żłobków. To jest gwarancja dla samorządów, że te miejsca są dofinansowywane - powiedział Szwed.



Dodał, że na realizację przyszłorocznej edycji programu Maluch plus przeznaczono 400 mln zł.



Oferty konkursowe w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.



Z kolei oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesyłać na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Liczy się data wpływu do urzędu.



Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do programu minister rodziny podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.



Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MRPiPS do 29 stycznia 2020 r. dla wszystkich modułów.



Cięcia w dopłatach. "To najdroższa forma opieki nad dziećmi" Niania jest najdroższą formą opieki nad dziećmi do lat trzech i najmniej popular... zobacz więcej » Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, czyli do 31 grudnia 2025 r.

Zmiany w programie

Resort przypomina, że w minionym roku wprowadzono szereg zmian, które mają ułatwić zakładanie i prowadzenie żłobków. Zniesiono m.in. wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci. Wprowadzono także normy żywieniowe oraz obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Rozszerzono też katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce, a także katalog osób mogących zostać lub zatrudniać dziennych opiekunów.



Z prognoz resortu wynika, że do końca 2019 r. dzięki programowi "Maluch plus" w całym kraju będzie ok. 169,9 tys. miejsc dla maluchów. W sumie w 2019 r. ma powstać w Polsce niemal 27,6 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, a dofinansowanych zostanie 74,6 tys. już istniejących, w tym 734 przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych.