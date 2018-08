Wyprawka szkolna przyznawana w ramach programu Dobry start wyrównuje status dzieci; edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość Polski - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. - Dobry start pokazuje też, że PiS dotrzymuje słowa - dodał.

- Warto przypomnieć, kiedy ten pomysł został zaproponowany. Zaproponowaliśmy wyprawkę, czyli Dobry start podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w kwietniu. Wtedy były różne głosy wątpiące, czy znajdą się na to środki, czy jest to potrzebne - mówił szef rządu.



- My dotrzymujemy słowa, pokazujemy naszą wiarygodność i dzisiaj mam przyjemność ogłosić, że nie tylko Dobry start rusza, ale już ruszył. Dowodem na to, jak wyprawka była potrzebna, jak bardzo była oczekiwana, jest to, ile osób zgłosiło się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego - wskazał premier. Poinformował, że to ponad 2,5 mln rodzin spośród 3,4 mln uprawnionych.



300 plus. "Nie odkładajmy na ostatnią chwilę złożenia wniosku" Nie odkładajmy na ostatnią chwilę złożenia wniosku w ramach programu "Dobry... zobacz więcej » - Wyprawka w jakiejś mierze wyrównuje status dzieci, jest programem równościowym - zaznaczył. - Podkreślamy, jak ważny jest równy start, jak ważne jest wyrównywanie szans. To jest dla nas, naszej polityki społecznej, szeroko rozumianej polityki społecznej, gospodarczej, w tym przypadku również polityki odnoszącej się do systemu edukacji, warunek podstawowy, żeby dzieci miały możliwie wyrównane szanse - powiedział szef rządu.



- Od tego, kto jak się uczy, kto jak pełny ma tornister, oczywiście w pewnej przenośni, bo nie chciałbym, żeby tornistry były przeładowane i wykrzywiały dzieciom kręgosłupy, od tego zależy bardzo często start w życie zawodowe - akcentował Mateusz Morawiecki.

Wydobyć talenty

Zaznaczył, że program opiera się na wiarygodnym "uszczelnieniu systemu podatkowego". Jak podkreślił, edukacja dzieci i młodzieży to najważniejsza inwestycja w przyszłość Polski. - To inwestycja, dzięki której Polska będzie się lepiej i szybciej rozwijać. Nasze wspaniałe talenty ukryte w różnych zaułkach ulic miast, w miasteczkach, w polskich wsiach muszą być wydobyte - powiedział premier.



Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że w ramach programu Dobry start 40 proc. rodzin otrzymało już świadczenie. Według danych z 24 sierpnia, z 3,4 mln rodzin uprawnionych do świadczenia Dobry start już 2,5 mln złożyło wnioski. - Możemy powiedzieć, że 40 proc. już otrzymało wypłaty. Poszło na to 540 mln zł. Całość programu to jest 1,44 mld zł - powiedziała minister.



Poinformowała również, że w niektórych województwach wypłaty przekroczyły 50 proc.: w woj. świętokrzyskie wypłacono już 56 proc. świadczeń, a w warmińsko-mazurskim i podlaskim świadczenia otrzymało już po ponad 50 proc. uprawnionych. - To są te województwa, w których sytuacja dochodowa, sytuacja na rynku pracy jest może ciut gorsza niż innych regionów - powiedziała minister. Wymieniła także województwa, w których wypłaty są znacznie mniejsze. Są to: lubelskie, zachodniopomorskie i łódzkie. - Tam są wypłaty na poziomie 20 proc. - dodała.



Droga szkolna wyprawka. Często konieczne jest "zaciskanie pasa" Miesięczny budżet, jaki rezerwuje polska rodzina, na szkolne potrzeby dziecka to... zobacz więcej » Szefowa MEN Anna Zalewska oceniła, że Dobry start działa. Wyprawka, jak mówiła, "jest dla dzieci po to, by mogły w pełni wyposażone pójść do szkoły, a jednocześnie jest dla nauczycieli, bo znikają troski z początku roku szkolnego, kiedy nauczyciele martwili się, że niektóre dzieci nie mają podstawowych przyrządów, narzędzi czy pomocy".



- Chcę przypomnieć, że wyprawka jest kolejnym programem w systemie edukacji. Są darmowe podręczniki w szkołach podstawowych i przekształcanych gimnazjach. Utrzymaliśmy - i będziemy przy tym trwać - wyprawkę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami - mówiła szefowa MEN. Akcentowała, że obraz polskiej szkoły się zmienia - wprowadzany jest szerokopasmowy internet i multimedialne tablice, zapewniono wsparcie finansowe m.in. na kształcenie nauczycieli.

O programie

Wnioski o wypłatę 300 zł wyprawki szkolnej w ramach programu Dobry start można składać on-line od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia jest to także możliwe drogą tradycyjną - w urzędzie lub pocztą.



300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w szkole).



Świadczenie z programu Dobry start można łączyć ze świadczeniem wypłacanym z programu "500 plus". Nie przysługuje jednak "z urzędu" - jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski można składać do 30 listopada.