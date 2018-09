Brak możliwości płatności kartami oraz niedostępna bankowość internetowa i mobilna. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają klientów kilku banków,w tym tych największych.

PKO BP

W związku z planowanymi pracami informatycznymi w niedzielę od godziny 0.05 do godziny 3.00 nie będzie możliwe korzystanie z aplikacji IKO. W efekcie klienci nie będą mogli zrealizować za jej pomocą transakcji w bankomatach i wpłatomatach, punktach handlowo-usługowych.

Od godziny 0.00 do godziny 13.00 nie będzie możliwe korzystanie z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO".

W czasie przerwy działanie aplikacji IKO połączonej z kontem osobistym w PKO Banku Polskim zostanie ograniczone do realizacji wypłat z bankomatów oraz płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli banku wszystkie karty powinny działać bez zakłóceń. Jednocześnie zachęcili jednak do "do wykonania wszelkich operacji we wcześniejszym terminie".

ING Bank Śląski

W nocy z niedzieli na poniedziałek od godziny 0.00 do 3.00 zaplanowano prace serwisowe. W tym czasie wystąpią utrudnienia w korzystaniu z bankomatów, wpłatomatów, a także systemu bankowości internetowej Moje ING oraz aplikacji mobilnej.

Ponadto niedostępne będą: system ING CardsOnLine, płatności BLIK, polecenia przelewu Płać z ING (płatności w sklepach internetowych i serwisach aukcyjnych).



"Jeśli to możliwe, zrób wcześniej wszystkie ważne przelewy i wypłać potrzebną gotówkę" - zalecają przedstawiciele banku.

Bank Millennium

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w niedzielę w godzinach 1.00-4.00 niedostępne będą: Millenet, aplikacja mobilna, płatności BLIK, transakcje kartami w sklepach i wypłaty z bankomatów.

Deutsche Bank

W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi, systemy db easyNET i db powerNET, a także szybkie płatności internetowe będą niedostępne w sobotę od godziny 0.00 do 23.59 oraz w niedzielę, w godzinach 8.00 do 23.59. Dodatkowo z usług teleserwisu będzie można korzystać w ograniczonym zakresie.



"Z uwagi na wydłużony okres niedostępności systemów, prosimy o rozważenie realizacji dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem" - dodano.



"Z uwagi na wydłużony okres niedostępności systemów, prosimy o rozważenie realizacji dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem" - dodano.

W komunikacie poinformowano również, że w podanym terminie mogą występować utrudnienia przy realizacji niektórych transakcji za pomocą kart płatniczych. W takich przypadkach klienci są proszeni o kontakt z teleserwisem.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.35-4.30, będą trwały prace modernizacyjne.

W tym czasie korzystanie z serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej nie będzie możliwe.

Bank Pocztowy

W sobotę od godziny 20.35 do niedzieli do godziny 18.00 bankowość internetowa Banku Pocztowego będzie niedostępna.

Nie będzie także możliwości skorzystania z wniosków kontaktowych i produktowych na stronie. Ponadto infolinia będzie dostępna tylko w trybie informacyjnym.

T-Mobile Bankowe

W sobotę, w godzinach 18.00-22:00, wirtualny oddział banku będzie niedostępny ze względu na prace serwisowe.