Problemy z płatnościami kartami, brak dostępu do bankomatów oraz bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów niektórych banków.

Bank Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi od piątku od godziny 22.00 do soboty do godziny 16.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler.

mBank

W nocy z soboty na niedzielę, w wyniku prac modernizacyjnych, od 2.00 do 7.00 klienci nie zalogują się do serwisu transakcyjnego oraz aplikacji mobilnej, a od 1.30 do 7.30 nie złożą wniosku.

Na mLinii nie będzie możliwości realizacji żadnej operacji na rachunku, ale w razie potrzeby będzie można zablokować kartę.



ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach od 0.00 do 5.30 zaplanowano prace serwisowe.

W efekcie niedostępne będą bankomaty i wpłatomaty, płatności BLIK, przelewy z kart kredytowych, a także aplikacja Moje ING mobile.

Ponadto klienci nie skorzystają z systemu ING Business oraz jego wersji mobilnej, systemu ING CardsOnLine, systemu rozliczeń płatności natychmiastowych Express Elixir, modułu Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacji ING Makler Mobile.



Jak podano w komunikacie, w czasie prac serwisowych klienci nie aktywują karty, nie nadadzą kodu PIN i mogą mieć problemy w realizacji transakcji kartowych. Dodatkowo, nie zamówią karty Mastercard w telefonie i nie przypną jej do telefonu oraz nie dodadzą kart VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay.



"Przelewy wewnętrzne (to znaczy między rachunkami w ING Banku Śląskim), które wykonasz 25 sierpnia po godzinie. 15.00, zrealizujemy tego samego dnia, natomiast zaksięgowane zostaną w poniedziałek 27 sierpnia. Przelewy zewnętrzne, które wykonasz 25 sierpnia po godzinie 15.00, zrealizujemy w poniedziałek 27 sierpnia" - poinformowano.



Alior Bank

W sobotę w godzinach 9.00-11.00 niedostępny będzie kantor walutowy. Powodem są prace serwisowe.

Raiffeisen Polbank

W związku z pracami administracyjnymi z piątku na sobotę w godzinach 23.00 - 1.00 mogą wystąpić problemy z dostępem do bankowości elektronicznej R-Online.

Euro Bank

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.30 - 5.00, będą trwały prace modernizacyjne. W tym czasie niedostępny będą usługi: eurobank online oraz aplikacja mobilna.

Orange Finanse

Utrudnienia czekają także na klientów Orange Finanse, któremu produkty bankowe dostarcza mBank.

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 2.00 - 7.00, klienci nie zalogują się do serwisu transakcyjnego oraz aplikacji mobilnej, a od 1.30 do 7.30 nie złożą wniosku. "Na infolinii nie zrealizujemy żadnej operacji na rachunku, ale w razie potrzeby zablokujemy kartę" - dodano.