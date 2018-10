Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz problemy w realizacji płatności kartami w sklepach internetowych. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów niektórych banków.

Alior Bank

W piątek od godziny 22.00 do soboty do godziny 2.00 system bankowości internetowej będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę od godziny 23.30 do godziny 8.00 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Raiffeisen Polbank

W niedzielę w godzinach 7.00-13.00 planowane są prace techniczne dla usługi 3D - Secure. Przedstawiciele banku poinformowali, że w podanym przedziale czasowym mogą występować problemy z realizacją transakcji kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji hasłem 3D-Secure.

BOŚ Bank

W piątek od godziny 23.00 do soboty do godziny 5.00 nie będą przyjmowane do realizacji szybkie płatności internetowe "Płać z BOŚ", nie będą realizowane doładowania telefonów komórkowych

oraz mogą wystąpić opóźnienia w realizacji innych transakcji zlecanych w systemie BOŚBank24 Twoje e-Konto. Powodem utrudnień są prace serwisowe.

Bank Pocztowy

W związku z pracami administracyjnymi w niedzielę w godzinach 7.00-13.00 nie będzie możliwości dokonania płatności kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji dodatkowym hasłem 3D Secure.

T-Mobile Bankowe

Od piątku od godziny 23.00 do soboty do godziny 8.00 niedostępna będzie bankowość elektroniczna ze względu na prowadzone prace serwisowe.