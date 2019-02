Już 47. miesiąc z rzędu Rada Polityki Pieniężnej nie podjęła decyzji ani o podniesieniu, ani o obniżeniu stóp procentowych. To dobra wiadomość dla kredytobiorców. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent w skali rocznej.

- W Polsce nie zanosi się obecnie na żadną zmianę stóp procentowych - mówił podczas konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński. "Mamy ustabilizowaną sytuację" dodał pytany o zmiany w polityce pieniężnej w Polsce w kontekście działań zagranicznych banków centralnych.

- W USA było zacieśnianie, ale to zacieśnianie z bardzo wysokiego poziomu luzowania (...), a EBC kończy politykę luzowania (...), której efekty będą jeszcze długo trwały - mówił Glapiński. I dodał, że w Polsce - która stosuje politykę stabilnych stóp od dawna, nie ma potrzeby wprowadzania zmian polityki monetarnej.

Decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

Według ekonomistów, ta sytuacja była do przewidzenia. RPP po raz ostatni zmieniła stopy procentowe w marcu 2015 roku obniżając je o 50 punktów bazowych.

Od wysokości referencyjnej stopy zależy pośrednio stawka WIBOR, który wpływa na oprocentowanie kredytów w bankach. Za kredyty złotowe na mieszkania nadal będziemy więc płacić w bankach średnio 3,7 proc. odsetek, a za konsumpcyjne około 7,7 proc. - czyli tak, jak NBP wyliczył za grudzień.