Używanie klimatyzacji w samochodzie w upalne dni podczas postoju może skończyć się mandatem. - Przepisy mówią o tym, że zabrania się pozostawiania uruchomionego silnika podczas postoju, czyli powyżej minuty - powiedział podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Jak dodał, za to wykroczenie kierowca może zapłacić mandat w wysokości 100 złotych. Dodatkowo niewłaściwe używanie klimatyzacji może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. - Należy zachować niedużą różnicę temperatur, 5-6 stopni Celsjusza, w porównaniu do tej na zewnątrz. Być może to nie będzie tak komfortowe, ale będzie bezpieczniejsze dla układu odpornościowego, krążenia i oddychania - podkreślił doktor Adam Maciej Pietrzak, specjalista medycyny ratunkowej. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.