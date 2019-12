Od nowego roku pracowników sieci Biedronka czekają podwyżki - wynika z komunikatu opublikowanego przez sieć handlową. Wynagrodzenia kasjerów wzrosną od 100 do 350 złotych brutto miesięcznie. Natomiast osoby zatrudnione w centrach dystrybucyjnych otrzymają podwyżki w wysokości od 150 do 500 złotych brutto.

"Podwyżki dla sprzedawców-kasjerów, kasjerów i pracowników sklepów wyniosą od 100 do 350 zł brutto miesięcznie. Dokładna kwota zależy od stanowiska, stażu pracy i lokalizacji" - czytamy w komunikacie sieci. Podwyżki w Biedronce

"Tym samym od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3200 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność" - podano. Zakaz handlu uderza w niektóre centra handlowe. Które tracą najbardziej? Wielkomiejskie galerie mimo wolnych niedziel zwiększają obroty. W małych spadły... zobacz więcej » Sieć informuje, że w przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2020 r. wyniesie od 3200 zł w mniejszych miejscowościach do 3650 zł brutto w największych miastach.

"Podwyżki obejmą także kierowników sklepów oraz ich zastępców z mniejszym stażem pracy – pozostali będą objęci systemem indywidualnych podwyżek w kwietniu 2020 r." - napisano w komunikacie.

"Podwyżkami w centrach dystrybucyjnych objęte będą trzy grupy pracowników. Wyniosą one od 150 do 500 zł brutto. Po wzroście wynagrodzeń, od stycznia 2020 r., pensje magazynierów i magazynierów kompletacji, w zależności od stanowiska, stażu pracy oraz lokalizacji wyniosą od 3400 zł do 4150 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za obecność w danym miesiącu. Podwyżki obejmą pracowników wszystkich 16 centrów dystrybucyjnych działających w ramach sieci" - czytamy w komunikacie Biedronki.

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka i Hebe, zatrudnia w Polsce ponad 67 tys. osób.

Pensje w innych sieciach handlowych

Podwyżki planują też inne sieci. "W 2020 roku przewidujemy zmiany w siatce płac. O szczegółach poinformujemy w lutym przyszłego roku" - poinformował tvn24bis.pl Lidl. Pracownicy tej sieci zarabiają od 3 100 zł brutto do 3 850 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pensja wzrasta do poziomu od 3 250 zł brutto do 4 050 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 450 zł brutto do 4 350 zł brutto. Podobnie jak w przypadku Biedronki, poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia



Z kolei sieć Kaufland w korespondencji z tvn24bis.pl podkreśliła, że "decyzje dotyczące wynagrodzeń podejmowane są zawsze od 1 marca, czyli na początku kolejnego roku obrotowego". "Obecnie pracujemy więc nad szczegółami przyszłych regulacji płacowych" - podał Kaufland. "W pierwszym roku pracownicy mogą otrzymać nawet 3400 zł brutto miesięcznie, w tym 400 zł za 100 proc. frekwencję w pracy" - poinformowała sieć.

Największe firmy handlowe

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, właściciel Biedronek, Jeronimo Martins, jest największą firmą handlową w Polsce pod względem przychodów. Wyniosły one w ubiegłym roku 51,2 miliarda złotych.

Na drugim miejscu znalazł się Lidl z przychodami na poziomie 16,2 miliarda złotych. Podium uzupełnia spółka Eurocash z przychodem na poziomie 16,2 miliarda złotych (różnica jest niewielka). W ramach grupy działają m.in. takie marki jak Groszek, Lewiatan, abc czy Delikatesy Centrum.

Na czwartym miejscu największych firm handlowych znalazł się Auchan. W tym przypadku przychody za ubiegły rok wyniosły 12 miliardów złotych.

Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Tesco z przychodem 11,7 miliarda złotych, Kaufland - 10,2 miliarda złotych, Carrefour - 9,2 miliarda złotych, Rossmann - 8,3 miliarda złotych, Żabka - 7,3 miliarda złotych, LPP (właściciel takich marek jak Reserved czy House) - 6,9 miliarda złotych i Euro Net (właściciel sieci RTV Euro AGD) - 6,9 miliarda złotych.