Plus od 29 czerwca tego roku wprowadzi dodatkowe opłaty roamingowe dla posiadaczy prepaidów, czyli telefonów na kartę - poinformował operator opublikowanym w komunikacie na stronie internetowej. Wcześniej na dostosowanie cenników dotyczących roamingu zdecydowały się Play i Orange.

Jak czytamy w informacji opublikowanej na stronie internetowej sieci Plus, wraz z wejściem w życie nowego cennika podwyższona zostanie cena za wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych i korzystanie z usług transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i w Liechtensteinie.

Dodatkowe opłaty wyniosą:

- 0,07 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego,

- 0,05 zł za minutę odebranego połączenia głosowego,

- 4,66 zł za każdy gigabajt transmisji danych.

Dla kogo zmiany?

Potężny rachunek za roaming. Sikorski: chciwość czy już złodziejstwo? Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, po krótkim pobycie w Szwaj... zobacz więcej » Zmiany obejmą wszystkich abonentów korzystających z taryf: Nowy Simplus, 36.6, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Twój Profil, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, PiszMów Dobowy, Simplus, Sami Swoi, Plus na Kartę, Plus Internet na Kartę, Nowy Plus Internet na Kartę, Team 7, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę bez limitu, Plush bez limitu, Easy, JA + NA KARTĘ, PLUSH na Kartę, Nowy Plush, JA + NA KARTĘ I, Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na Kartę.

ZOBACZ NOWY CENNIK

Jak czytamy w informacji dotyczącej nowego cennika, Polkomtel (operator sieci Plus) może także naliczyć dodatkowe opłaty "w przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z roamingu regulowanego". Abonent będzie miał dwa tygodnie na zmianę sposobu korzystania z usług od otrzymania SMS-a z ostrzeżeniem.

Chodzi między innymi o długi okres nieaktywności karty SIM w Polsce, czy aktywowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego abonenta w ramach roamingu regulowanego.

W takiej sytuacji dodatkowe opłaty wyniosą:

- 0,16 zł brutto za minutę wykonanego połączenia głosowego,

- 0,04 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego,

- 0,05 zł brutto za wysłaną wiadomość SMS,

- 0,03 zł brutto za wysłaną wiadomość MMS,

- 0,03 zł brutto za każdy megabajt transmisji danych.

Inni operatorzy

Plus jest trzecim dużym operatorem, który zdecydował się na zmiany dotyczące dopłat do roamingu. Wcześniej zrobiły to Orange i Play. To wyjątek od zasady braku opłat za roaming, na który pozwala UE w sytuacji strat operatorów.

Od 18 czerwca użytkownikom taryf na kartę Orange i nju, korzystającym z usług roamingowych na terenie UE, do ceny połączenia czy transmisji danych "jak w kraju" doliczona będzie opłata dodatkowa.



"Wyniesie ona 5 gr za minutę połączenia wykonanego, 2 gr za minutę połączenia odebranego, 1 gr za wysłany SMS oraz niecały grosz za MMS lub megabajt transmisji danych" - wyjaśniono we wpisie rzecznika prasowego Orange Wojtka Jabczyńskiego.

W przypadku Play klienci, którzy podpisali umowę lub aneks po 25 stycznia 2018 r., otrzymują bezpłatny, comiesięczny pakiet 1 GB, po wykorzystaniu którego będą mogli korzystać z internetu w UE limitu po stawce zgodnej z decyzją Prezesa UKE, 1,2327 gr za MB (12,58 zł za GB).

Play doliczy także dopłaty do usług w roamingu UE klientom, którzy w ciągu 30 dni częściej przebywają lub więcej korzystają z usług w UE niż w Polsce. Dopłaty będą doliczane do stawek krajowych (połączenia wychodzące jak do innych sieci) przez 30 dni z możliwością przedłużenia i będą wynosiły:

- 6 gr/min połączenie wychodzące

- 3 gr/min połączenie przychodzące

- 1 gr za SMS/MMS

Zgodę na wprowadzenie dopłat do roamingu od Urzędu Komunikacji Elektronicznej otrzymało także T-Mobile.