W 21 państwach Unii Europejskiej, które wprowadziły płacę minimalną, najniższa jest w Bułgarii, a najwyższa w Luksemburgu - wynika z danych Eurostatu. Polska plasuje się w środku zestawienia.

Jak pokazują dane Eurostatu, najwyższa płaca minimalna w UE jest prawie siedem razy większa niż najniższa.

Najniższa płaca minimalna jest w Bułgarii i wynosi na styczeń 2020 roku 312 euro czyli około 1340 zł, najwyższa natomiast jest w Luksemburgu - 2142 euro czyli około 9200 złotych.

Dziewięć państw członkowskich, zlokalizowanych głównie na wschodzie UE, ma miesięczną płacę minimalną w granicach 400-650 euro. Są to: Łotwa (430 euro), Rumunia (466 euro), Węgry (487 euro), Chorwacja (546 euro), Czechy (575 euro), Słowacja (580 euro), Estonia (584 euro), Litwa (607 euro) i Polska (611 euro).

Luksemburg liderem

Europejska płaca minimalna. "El Pais": Komisja Europejska ustaliła wysokość Co najmniej 60 procent średniej płacy w państwach Unii Europejskiej - tyle ma wy... zobacz więcej » W pięciu innych państwach członkowskich, położonych głównie na południu Wspólnoty, płaca minimalna wynosi od 700 do nieco ponad 1 tys. euro miesięcznie. Są to: Portugalia (741 euro), Grecja (758 euro), Malta (777 euro), Słowenia (941 euro) i Hiszpania (1050 euro).



W pozostałych siedmiu państwach członkowskich, położonych na zachodzie i północy UE, płaca minimalna przekracza 1,5 tys. euro miesięcznie. Chodzi o: Francję (1539 euro), Niemcy (1584 euro), Belgię (1594 euro) Holandię (1636 euro), Irlandię (1656 euro) i Luksemburg (2142 euro).

Dla porównania federalna płaca minimalna w Stanach Zjednoczonych wyniosła 1119 euro miesięcznie w styczniu 2020 roku.

Z krajów UE płacy minimalnej nie wprowadzono jedynie w Danii, na Cyprze, we Włoszech, w Austrii, Finlandii i Szwecji.

Ile osób?

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem na koniec 2018 wyniosła 1,5 miliona. Najwięcej osób zatrudnionych z minimalną płacą było w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych 404 tys., przetwórstwo przemysłowe 302 tys., budownictwo 220 tys., transport i gospodarka magazynowa 107 tys. oraz administrowanie i działalność wspierająca 100 tys.









Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło. Wynosi ono obecnie 2600 złotych (około 1,9 tys. zł na rękę) wobec 2250 zł w roku 2019. Najniższa stawka godzinowa to 17 złotych brutto.

Na podstawie obowiązujących do tej pory przepisów przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie bierze się pod uwagę dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej oraz dodatku za pracę w nocy.

Wedle wcześniejszych zapowiedzi PiS płaca minimalna w 2021 roku wyniesie 3000 zł brutto, w kolejnych latach wzrośnie do 4000 zł.



Europejska płaca minimalna

Co najmniej 60 procent średniej płacy w danym państwie Unii Europejskiej - tyle ma wynosić tak zwana europejska płaca minimalna. To jeden z pomysłów przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Według tych obliczeń w Polsce miałoby ono wynosić 3138 zł brutto. Na początku stycznia pisał o tym dziennik "El Pais".

Dodatkowo - jak wynika z medialnych doniesień - Komisja planuje utworzenie europejskiego ubezpieczenia społecznego.

"Celem tych propozycji jest konwergencja gospodarcza wśród członków UE, obniżenie zagrożenia w postaci dumpingu w zakresie płac na europejskim rynku pracy, a także ochrona przed ubóstwem 110 milionów zagrożonych nim Europejczyków" - stwierdziła gazeta.