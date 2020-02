Niedziałające bankomaty, trudności w używaniu kart oraz brak dostępu do bankowości mobilnej i internetowej. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów kilku banków.

PKO BP

W związku z pracami serwisowymi w nocy z soboty na niedzielę od godziny 1.00 do godziny 4.10 nie będą działać terminale płatnicze eService w sklepach stacjonarnych i punktach usługowych - nie będą działały ani płatności kodami BLIK, ani transakcje kartami.



Nie będą też działać bankomaty i wpłatomaty PKO Banku Polskiego.



Przedstawiciele największego banku w Polsce zapewnili, że "serwisy iPKO i iPKO biznes, płatności w Internecie 'Płacę z iPKO' będą działały bez zakłóceń".

Pekao

W niedzielę, w godzinach 4.30-10.30, z uwagi na zaplanowane prace serwisowe mogą pojawić się trudności w używaniu wielowalutowej karty debetowej, karty Visa Debit Gold, Visa Business SME oraz aplikacji PeoPay.

"Pamiętaj, aby wcześniej wypłacić gotówkę" - radzą przedstawiciele Banku Pekao.

ING

W nocy z niedzieli na poniedziałek, od godziny 24.00 do 4.00, będziemy przeprowadzać prace serwisowe.



W trakcie prac serwisowych, klienci mogą mieć ograniczony dostęp do: bankomatów i wpłatomatów,

Mojego ING (w tym jego funkcji, czyli m.in. Kantoru i modułu Makler), aplikacji mobilnej Moje ING mobile, ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych - Płać z ING.



"Nie będzie również można aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty Visa zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej" - czytamy w komunikacie.



"Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele ING.

Bank Millennium

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 1.00-3.00, zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne systemów.

W tym czasie niedostępne będą: Millenet, aplikacja mobilna, płatności BLIK oraz płatności internetowe.



Bank Millennium zachęca "do wcześniejszego wykonania ważnych przelewów".

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Toyota Bank

W niedzielę, w godzinach 7.00-20.00, odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.

"W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego, usługi tzw. szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych" - czytamy w komunikacie.