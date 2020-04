PKO Bank Polski ostrzega przed telefonami od nieznanych osób, które podają się za pracowników banku. "Powołują się na względy bezpieczeństwa i nakłaniają do zainstalowania aplikacji na Twoim urządzeniu" - wskazuje bank w komunikacie.

Bank informuje, że osoby podszywające się pod pracowników banku mogą prosić o podanie poufnych danych i zainstalowanie na telefonie, tablecie lub komputerze aplikacji do zdalnej weryfikacji.

Można stracić pieniądze

W rzeczywistości oszuści chcą zdobyć dane do logowania do bankowości elektronicznej i narzędzie autoryzacyjne. Tak wyłudzone dane mogą wykorzystać do wykonania przelewu z konta ofiary na nieznany jej rachunek - przestrzega PKO BP.

"W sytuacji, gdy odbierzesz telefon od osoby podającej się za pracownika banku, masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub innych danych, jak również w każdym innym przypadku, w którym podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie, skontaktuj się z nami" - prosi bank.

PKO BP przypomina, że nie wymaga od klientów instalacji na urządzeniach, z których logują się oni do bankowości elektronicznej, żadnego dodatkowego oprogramowania, zwłaszcza takiego, które miałoby podnosić poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lub dostępu do serwisu.

Zaznacza również, że pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie prosi o podanie mu haseł dostępu do żadnego z serwisów (internetowego, mobilnego, telefonicznego).