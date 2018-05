Wzrost opłat za prowadzenie niektórych kont, a także nowe zasady zwolnień z opłaty za kartę debetową. To tylko część zmian dla klientów PKO Banku Polskiego, które wejdą w życie od 4 sierpnia tego roku. To zresztą niejedyny bank, który wprowadzi nowe opłaty w najbliższych tygodniach.

- Zmiany dotyczą przede wszystkim posiadaczy rachunków będących aktualnie w ofercie banku, wystarczy jednak korzystać aktywnie z produktów bankowych, żeby nie odczuć większości zmian w zakresie opłat - wskazuje Aneta Styrnik-Chaber, kierownik Zespołu Komunikacji Produktowej w PKO BP.

Co dokładnie zmieni się w cenniku największego polskiego banku?

Po pierwsze od 4 sierpnia, bank wprowadzi nowe zasady zwolnień z opłaty za kartę debetową do PKO Konta dla Młodych. Karta będzie bezpłatna, jeśli wykonane zostaną co najmniej cztery transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKIEM. Nie wliczają się w to jednak przelewy. Bezpłatne pozostanie prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie oraz dostęp do aplikacji mobilnej. Dotychczas wysokość opłat (od 1 do 5 zł) była uzależniona od liczy zrobionych transakcji.

Po drugie wzrośnie opłata za prowadzenie PKO Konto za Zero z 6,90 zł na 8,00 zł miesięcznie. Zmiana obejmie klientów, którzy podpisali umowy po 1 października 2014 roku. Podwyżki będzie można uniknąć. Jak wskazują przedstawiciele banku, wystarczy posiadać kartę debetową do konta. Bez zmian pozostaje zaś minimalna kwota transakcji - 300 zł, zwalniająca z opłaty za kartę.

Co ważne, do kwoty transakcji zwalniających z opłaty wliczane będą również transakcje BLIK. Miesięczna opłata, w przypadku niespełnienia warunku, wyniesie 8,00 zł zamiast 6,90 zł jak dotychczas.

Wzrosną także ceny pojedynczych powiadomień SMS ponad pakiet lub poza pakietem. Będzie ono kosztowało 30 groszy, podczas gdy dotychczas było to 20 lub 25 groszy. Bezpłatnie można sprawdzić stan konta czy historię rachunku w aplikacji mobilnej oraz serwisie transakcyjnym. Powiadomienia o dokonanych pojedynczych transakcjach są dostępne bez dodatkowych opłat w formie e-mail.

Zmiana obejmie także wysokość opłat za prowadzenie Konta Aurum. Od 4 sierpnia wyniesie 40 zł miesięcznie, dotychczas było to 30 zł. Bez zmiany pozostaje warunek zwolnienia z opłaty - określona wysokość wpływów lub aktywów.

Obniżona zostaną za to opłaty roczne za kartę kredytową PKO Mastercard Platinum. Wyniesie 250 zł - jeśli średniomiesięczne transakcje nie przekroczą 2500 zł, 125 zł - jeśli średniomiesięczne transakcje osiągną wartość minimum 2500 zł, 0 zł - jeśli średniomiesięczne transakcje przekroczą 5000 zł.

Zrównane zostaną także opłaty za przelewy wewnętrzne i zewnętrzne w przypadku Rachunku Oszczędnościowego w złotych i walucie, Rachunku Oszczędnościowego Plus oraz Konta Oszczędnościowego Progres Adm. Po zmianach bezpłatny będzie pierwszy przelew w miesiącu, każdy kolejny to koszt 9,99 zł. W przypadku Pierwszego Konta Oszczędnościowego za krajowe przelewy w złotych dokonywane z rachunku stawka wynosi 0 zł.

Zmiany w BGŻ BNP Paribas

PKO BP to niejedyny bank, który wprowadzi zmiany w swojej ofercie w najbliższych tygodniach.

Nowa taryfa prowizji i opłat od 22 czerwca będzie obowiązywała w BGŻ BNP Paribas. Z tabeli zamieszczonej na stronie banku wynika, że BGŻ podniesie opłatę za korzystanie z usługi "Płać kartą i wypłacaj" z 50 groszy do 1 zł.

Ponadto nie zostanie przedłużona promocja na wypłaty BLIKIEM z bankomatów. Usługa będzie bezpłatna do 30 czerwca tego roku, po tym terminie każda wypłata będzie kosztowała klienta 5 zł.

Od czerwca Konto Praktycznie zmieni się w Konto Dobrze Dobrane i wzrosną opłaty za jego prowadzenie z 10 do 12 zł. Będzie można jednak tego uniknąć wykonując przynajmniej jedną transakcję kartą. Opłata za kartę wzrośnie przy tym jednak z 7 do 9 zł. Jej obniżenie do 2 zł będzie możliwe po wykonaniu transakcji za minimum 300 zł.

Klienci tego konta nie będą już mieli także wszystkich darmowych wypłat z bankomatów. Po zmianach tylko dwie pierwsze z obcych bankomatów będą bez opłat, każda kolejna będzie oznaczała wydatek rzędu 5 zł.

Obniżona ze 100 zł do 24,5 zł zostanie za to opłata za prowadzenie Pakietu XL, który od czerwca zostanie przekształcony w Konto Premium.

Zmiany w Aliorze

Wcześnie, bo od 1 czerwca nowy cennik pojawi się w Alior Banku. Wraz z nim wejdzie z życie opłata za korzystanie z wpłatomatów umiejscowionych w oddziałach własnych banku, która wyniesie 0,2 procent kwoty wpłaty (nie mniej niż 1 zł). Nic nie zapłacą posiadacze Konta Elitarnego i Konta Wyższej Jakości.

Ponadto zostaną także zróżnicowane opłaty za wpłatę gotówki we wpłatomatach na rachunek Karty Kibica. We wpłatomatach sieci Planet Cash opłata wyniesie 0,35 procent kwoty wpłaty, zaś w pozostałych - z wyjątkiem umiejscowionych w oddziałach własnych banku - 0,6 procent. We wszystkich przypadkach będzie to minimum 1 zł.

Dodatkowo - jak czytamy na stronie banku - wprowadzona zostanie nowa opłata za "wydanie opinii bankowej i pism o charakterze zaświadczeń dotyczących posiadanego produktu" w wysokości 50 zł.

Uproszczone zostaną także zasady naliczania opłat dla posiadaczy Konta Rachunki w Pakiecie. Opłata za prowadzenie rachunku nie będzie naliczana, jeżeli na rachunku zostanie odnotowany wpływ z tytułu wynagrodzenia, stypendium bądź renty lub emerytury. Posiadacze Konta Rachunki w miesiącu będą mogli bezpłatnie wykonać do trzech przelewów na dowolny cel w placówkach. Każdy następny będzie kosztował 8 zł.

Alior Bank wprowadzi także możliwość wpłaty gotówki na własne konto za pośrednictwem systemu BLIK za 0 zł.