Coraz więcej banków obniża opłaty niektórych usług dla klientów indywidualnych. Ma to związek z dostosowywaniem się do unijnych przepisów - wyjaśnia główny analityk Expandera Jarosław Sadowski.

Od 1 grudnia największy bank w Polsce, PKO BP, wprowadza nowe, niższe ceny dla przelewów w euro do krajów SEPA (Single Euro Payments Area) oraz wypłat gotówki z bankomatów za granicą - dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu.

Nowe cenniki dla tego typu transakcji zapowiedziało też kilka innych banków, m.in. mBank, Alior, Santander i Credit Agricole. Sadowski podkreśla jednak, że do nowych regulacji będą musiały dostosować się wszystkie banki w Polsce.

- Skala tych transakcji jest na tyle niewielka, że banki mogą sobie bez problemu pozwolić, by te koszty obniżyć do poziomów transakcji, które są w Polsce - wyjaśnił analityk.

Zmiany są efektem dostosowania się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii oraz opłat za przeliczenie waluty.

W przypadku PKO BP opłaty za przelewy w euro będą takie same jak za przelewy w złotych i będą wynosić od 0 do 8 zł - w zależności od rodzaju konta oraz tego, czy przelew zostanie dokonany za pomocą aplikacji mobilnej, serwisu internetowego, infolinii lub w oddziale.

"Obniżka dotyczy wszystkich standardowych przelewów SEPA do 28 krajów Unii Europejskiej (w tym także do Polski) oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu" - wyjaśnia w komunikacie PKO BP.

Bank zapewnia ponadto, że opłaty za wypłaty kartami debetowymi za granicą będą wynosić tyle samo co w kraju i będzie to dotyczyło wszystkich wypłat kartami z bankomatów, na całym świecie i w dowolnej walucie.

Z kolei mBank zmiany wprowadzi od 12 grudnia. Bank zapowiedział, że nie będzie pobierał za przelewy SEPA opłaty. Natomiast wypłaty z bankomatów za granicą będą wynosić tyle, ile wynosiłyby w kraju - opłata w tym przypadku zależy od posiadanego konta.

"Od 15 grudnia 2019 r. obniżamy opłaty za przelewy w euro do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii (kraje SEPA), a także opłaty za wypłaty gotówki w euro w bankomatach w tych krajach. Opłaty te zrównujemy do opłat za przelewy krajowe oraz wypłaty gotówki w bankomatach innych sieci w kraju" - wyjaśnia w komunikacie Alior Bank.

Opłaty bankowe

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące cen usług bankowych w pierwszej połowie 2019 roku. Przeanalizowano oferty 15 banków.

Średnia opłata za prowadzenie rachunku osobistego wyniosła 5,45 zł i w porównaniu z grudniem 2018 roku nie zmieniła się. Wzrosła natomiast opłata za przelewy: w oddziale do 7,93 zł (+27 groszy) oraz przez telefon do 5,96 zł (+77 groszy). Koszt przelewu przez internet nie uległ zmianie i wciąż wynosi 4 grosze. Nie zmieniła się też opłata za internetowy przelew ekspresowy - 5,42 zł.

Na koniec czerwca korzystanie z karty debetowej kosztowało średnio 5,08 zł miesięcznie - o 59 groszy więcej niż pół roku wcześniej. Do 47 groszy (+8 groszy) podniosła się też opłata za transakcje typu cash back (wypłata gotówki przy płaceniu kartą na zakupach).

Średni koszt wypłaty z bankomatu własnego zmniejszył się do 19 groszy (-3 grosze), z bankomatu obcego do 3,23 zł (-43 grosze), a za granicą do 8,22 zł (-10 groszy). Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych w czerwcu 2019 roku wynosiło tyle, co na koniec 2018 roku - 2,64 proc.

Największe banki

Największym bankiem w Polsce jest PKO Bank Polski, który na koniec 2018 roku zgromadził aktywa w wysokości 300 miliardów 413 milionów złotych. Jest to niezmienny lider pod tym względem.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Pekao z aktywami na poziomie 184 miliardów 347 milionów złotych. Trzecie miejsce pod względem sumy aktywów przypadło Santander Bank Polska, który zgromadził na koniec ubiegłego roku ponad 183 miliardy 38 milionów złotych.