Problemy z płatnościami kartami, brak dostępu do bankomatów oraz niedostępna bankowość internetowa. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają klientów części banków.

PKO BP

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 1.00 do godziny 3.15, nie będą działały płatności zbliżeniowe IKO oraz transakcje kodem BLIK w terminalach eService.



"Ponadto od godziny 1.00 do godziny 3.50 nie będą działać bankomaty i wpłatomaty PKO Banku Polskiego" - poinformowało PKO BP.

ING

W nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 5.30, zaplanowano prace serwisowe. W tym czasie klienci mogą mieć ograniczony dostęp do: systemu Moje ING oraz aplikacji mobilnej Moje ING mobile, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING.



Jak czytamy w komunikacie, nie będzie również można: aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie i aktywować tego rodzaju płatności, dodać karty Visa zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay, zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej oraz natychmiastowo rozliczyć wymiany walut w kantorze.



"Wszystkie ważne przelewy, wymiany walut w kantorze oraz zakupy internetowe zaplanuj poza godzinami niedostępności" - radzą przedstawiciele ING.

BNP Paribas

W piątek od godziny 23.00 do godziny 1.00 w sobotę systemy bankowości internetowej BiznesPl@net, Pl@net oraz GOmobile Biznes, Mobile BiznesPl@net będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że operacje kartowe i dostęp do bankomatów będą przebiegać bez żadnych zakłóceń.

Bank Millennium

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 1.00-2.00, mogą występować chwilowe utrudnienia podczas wykonywania: przelewów w Millenecie i aplikacji mobilnej, płatności BLIK i przez internet oraz płatności kartami.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Bank BPS

W związku z pracami serwisowymi niedostępna będzie część usług. W sobotę, w godzinach 10.00-14.00, nie będą dostępne aktualne salda na rachunkach. Od godziny 21.00 do 3.00 w niedzielę wystąpią przerwy w dostępie do systemu e25.

Dodatkowo od godziny 21.00 w sobotę do 23.00 w niedzielę bank nie będzie uczestniczył w rozliczeniach ExpressElixir (przelewy natychmiastowe).