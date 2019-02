W piątek ruszyła usługa Twój e-PIT, która automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. - Około 25 procent podatników nie będzie musiało nic robić - powiedział na antenie TVN24 Grzegorz Baran z Kancelarii Baran & Pluta.

Jak zauważył ekspert, w tym roku wyłącznie podatnicy rozliczający się za pomocą PIT 37 i PIT 38 mają możliwość rozliczania się przez Krajową Administrację Skarbową.

- Przedsiębiorcy jeszcze takiej możliwości nie mają, ale będą mieli prawdopodobnie już od przyszłego roku - dodał.



Ekspert proponuje, aby osoby korzystające z ulg i rozliczeń dokładnie sprawdziły swojego PIT-a.

- Jest to pierwszy rok obowiązywania tego udogodnienia dla podatników. Mogą zdarzyć się przeróżne rzeczy np. do administracji skarbowej mogą nie trafić formularze PIT-11 od naszych pracodawców, którzy mieli obowiązek złożyć je do 31 stycznia. A to przecież głównie dochody z pracy najemnej są tam oznaczane i stamtąd właśnie wynikają dane dotyczące naszego PIT-u - wyjaśniał.



Jak rozliczyć PIT za 2018 rok. Wszystko, co musisz wiedzieć Rząd i przynajmniej część doradców podatkowych mówią, że zmiana jest historyczna... zobacz więcej » Dopytywany o sytuację, gdy pracodawca nie wyśle do urzędu skarbowego PIT 11, Grzegorz Baran stwierdził. - PIT przygotowuje administracja skarbowa, ale to my jesteśmy odpowiedziani za to, co się w nim pojawi. Oczywiście teoretycznie wszystko to, co na PIT-11 od pracodawcy powinno wylądować w naszym zeznaniu podatkowym, ale lepiej to sprawdzić - zaznaczył.

Rewolucja

Od północy z czwartku na piątek na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona usługa Twój e-PIT. W jej ramach urząd skarbowy przygotował i udostępnił roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok każdego rozliczającego się według zeznania PIT-37 i PIT-38. Możemy wybrać, czy chcemy skorzystać z zeznania przygotowanego przez administrację skarbową, czy samodzielnie złożyć zeznanie.

Jak wynika z danych resortu finansów od północy do godzin porannych w piątek w ramach usługi e-PIT rozliczyło się już ok. 10 tys. osób.

Zeznanie podatkowe ma być dostępne na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia br. Po zalogowaniu się do systemu uzyskamy dostęp do swojego zeznania. Jeżeli nie będziemy chcieli nic zmienić możemy je zaakceptować i wysłać.

Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z ulg lub możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, musimy to zaznaczyć w odpowiedniej rubryce. W podobnym trybie można też zmienić organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przeznaczyć jeden procent.



Jeżeli nic nie zrobimy i nie zalogujemy się na Portal Podatkowy, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 30 kwietnia. Jeżeli pojawi się obowiązek dopłaty podatku, urząd skarbowy do końca maja prześle nam informację o podatku do zapłaty. Będziemy mieli na to 7 dni od uzyskania informacji z urzędu. W przypadku zwrotu podatku, urząd prześle go nam w ciągu 45 dni.