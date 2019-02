Urzędy skarbowe już realizują pierwsze przelewy w ramach zwrotu podatku. - To się odbywa na bieżąco - poinformował tvn24bis.pl Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów. Jak dodał, urzędnicy mają świadomość, że "za chwilę czekają ich setki tysięcy kolejnych tego typu operacji, więc zależy im na tym, aby zwroty jak najszybciej trafiły do podatników".

15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa, czyli fiskus, udostępniła ponad 25 milionom podatników usługę Twój e-PIT, czyli wypełnione zeznania podatkowe za 2018 rok. Chodzi o PIT-37, składany w przypadku dochodów z umów o pracę czy umów cywilnoprawnych, oraz PIT-38, dotyczący na przykład zysków z giełdy.

Ministerstwo poprawia Twój e-PIT. "Podatnik jest proszony o podanie dodatkowej informacji" W usłudze Twój e-PIT wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie - kolejny element auto... zobacz więcej » Jeśli zeznanie zostanie złożone na papierze, zwrot nadpłaconego podatku przyjdzie w terminie maksymalnie 90 dni. Natomiast przy korzystaniu z drogi elektronicznej (Twój e-PIT, e-Deklaracje) zwrot podatku przyjdzie w maksymalnie 45 dni (licząc od dnia wysłania zeznania).

Szybki zwrot

Urzędy skarbowe nie zwlekają z przelewami i już w ubiegłym tygodniu rozpoczęły procedurę zwrotu podatku.

- Urzędu skarbowe zawsze działają się w ten sposób, że starają się to robić jak najszybciej. I w bardzo wielu przypadkach ten czas 45 dni jest absolutnie maksymalny. On będzie miał miejsce tylko w sytuacji jakiegoś spiętrzenia (zeznań podatkowych - red.) - powiedział Paweł Jurek w rozmowie z tvn24bis.pl.

Jak przyznał, "takie spiętrzenie na pewno jeszcze się pojawi". - Teraz jeszcze go nie mamy, więc niemal we wszystkich urzędach skarbowych zwroty odbywają się na bieżąco - zaznaczył rzecznik MF.



Jak dodał, urzędnicy mają świadomość, że "przecież za chwilę czekają ich setki tysięcy kolejnych tego typu operacji, więc zależy im na tym, aby zwroty jak najszybciej trafiły do podatników".

Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek na Twitterze, że za pośrednictwem nowej usługi Twój e-PiT rozliczyło się już ponad 1,3 mln osób.