Zależy nam, aby uczciwy podatnik nie musiał mieć żadnego kontaktu z organami skarbowymi, a wszystkie sprawy załatwiał przez internet - podkreśla w rozmowie z PAP wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak. Mówi również o priorytetach i planach na 2020 rok.

- Chcemy przede wszystkim rozbudować system poboru podatków, żeby był coraz bardziej przyjazny dla podatników - stwierdza Walczak.

"Odmiejscowienie"

Zdaniem wiceszefa resortu finansów, "przełomem 30-lecia było wprowadzenie Twojego e-PIT-u", co przyczyniło się do "zmiany filozofii podejścia do deklaracji". - Podatnik nie musi wypełniać formularza, tylko weryfikuje dokument przygotowany przez administrację - wyjaśnia.

Dodaje, że "to był pierwszy krok", ale w planach jest podążanie "w tym kierunku" i uruchomienie e-Urzędu Skarbowego, "który docelowo skupi pełen zakres usług dla podatników". - Oczywiście on nie ruszy w pełni w 2020 roku, ale na pewno do tego istotnie się przybliżymy - zaznacza wiceminister.

Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom firm ma być "odmiejscowienie" pewnych czynności, "by podatnik mógł się rozliczyć z każdego miejsca w kraju". - Tym samym urzędy mogłyby rozliczać firmy niekoniecznie znajdujące się na ich terenie. Dzięki temu zlikwidujemy patologię, która polega na migracji firm z jednych urzędów skarbowych do innych - twierdzi Walczak.

Wiceminister uważa, że ogromnym ułatwieniem dla podatników mają być indywidualne mikrorachunki podatkowe, które zostaną uruchomione w styczniu. - KAS odzyska jednocześnie pewne zasoby ludzkie, które będziemy mogli skierować na obszary, gdzie ich bardziej potrzebujemy. Cały czas automatyzujemy procesy, W 2020 roku zamierzamy zakończyć centralizację bazy danych Poltax, uruchomiliśmy już Silnik Analityczny, który pełną swoją sprawność uzyska w przyszłym roku - tłumaczy.

W przyszłym roku jednym z priorytetów ma być "dalsze uszczelnienie podatku CIT i optymalizacje podatkowe".- Drugim ważnym zadaniem jest kontrola zwrotów podatku VAT. Mimo że udało nam się tutaj już bardzo dużo osiągnąć, naszym celem jest dalsze ograniczenie luki w tym podatku. Nowym priorytetem będzie uszczelnienie podatku akcyzowego - mówi Walczak.

Wyjaśnił przy tym, że planowane działania będą dotyczyły branż paliwowej, alkoholowej i tytoniowej.

Nowe rozwiązania

- Bardzo dużo zrobiliśmy w zakresie VAT w tych obszarach, teraz będziemy kontynuować te działania, ale skupiając się na podatku akcyzowym. Zwracam uwagę, że przestępcy paliwowi zwykle płacili akcyzę, ale unikali zapłaty VAT-u. Przestępczość akcyzowa i przestępczość w obszarze VAT są zupełnie inne, a działania KAS muszą tę różnicę uwzględniać - tłumaczy wiceminister.

Według Walczaka w 2020 roku "trudno oczekiwać spektakularnych sukcesów jak w latach poprzednich, to niemożliwe z punktu widzenia ekonomicznego".

Dodaje, że trwają prace nad nowymi rozwiązaniami. - Nie możemy zostawać w tyle za przestępcami. Na razie jest jednak za wcześnie, aby o tych planach i projektach mówić - dodał wiceminister.