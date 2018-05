Pięć godzin pracy zamiast ośmiu? "Korzystniejsze są przerwy"

Czy wyobrażacie sobie, że zamiast ośmiu godzin dziennie pracujecie tylko pięć? Na taki pomysł wpadł pewien właściciel firmy z Australii i nie wyszedł na tym stratny. - Najkorzystniejsze są jednak przerwy po około dwóch godzinach pracy, szczególnie tam, gdzie wymaga ona znacznej uwagi - komentował ten pomysł psycholog społeczny Leszek Melibruda. Z kolei zdaniem ekonomisty Marka Zubera nie zawsze więcej wypoczynku oznacza większą efektywność.

Pewien australijski biznesmen z miasta Hobart postanowił skrócić dzień pracy swoim podwładnym z ośmiu do pięciu godzin. Okazało, że po zmianie firma zanotowała większe zyski, pracownicy mniej chorują i cieszą się lepszą atmosferą pracy.

Korzystne przerwy

- Są tacy, którzy są zakochani w swojej pracy i jest to dla nich miłość często odwzajemniana. Dla nich ograniczenie czasu pracy byłoby bolesne. Ale jest ich niewielu. Natomiast większość pracowników jednak wybrało by możliwość, żeby pracować mniej - ocenił Leszek Melibruda w programie "Bilans".



Jak mówił, jest niewiele osób, które potrafią utrzymać wysoki poziom koncentracji przez osiem godzin. - Dzisiaj wydaje się, że najkorzystniejsze są jednak przerwy po około dwóch godzinach pracy, szczególnie tam, gdzie wymaga ona znacznej uwagi i tam, gdzie jest duża szansa pomyłki. W związku z tym dwie, trzy przerwy w godzinach pracy służą podnoszeniu efektywności - wyjaśniał.



- Ja do końca nie rozumiem tych szefów, którzy buntują się, kiedy ludzie wychodzą na przerwy związane na przykład z kawą czy papierosami. Okazuje się, że ci ludzie, jeżeli oczywiście te przerwy nie przedłużają się znacząco, są po prostu bardziej wydajni. Mają też okazję do spotkań z innymi ludźmi, co odgrywa dużą rolę - podkreślił psycholog.

Wypoczęty bardziej efektywny?

Ekonomista Marek Zuber zwrócił uwagę, że Australia jest w zupełnie innej sytuacji niż Polska. - Australia w dużej mierze swoje bogactwo czerpie z surowców naturalnych. Można by zadać pytanie, czy kraj może ograniczyć pracę górnika do pięciu godzin dziennie. Wszystko zależy od branży - mówił.



Według niego pod uwagę trzeba wziąć dwie kwestie. - Pierwsza dotyczy pewnego nastawienia psychicznego, związanego z możliwością wypoczynku albo bycia wśród bliskich. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeśli jesteśmy w stanie lepiej wypocząć to będziemy bardziej efektywni. Tylko co to znaczy? Jeżeli na przykład mówimy o pracowniku, który obsługuje tokarkę, to nie sądzę, żeby on był bardziej efektywny. Jeszcze lepiej to chyba wygląda w przypadku taśmy montażowej w fabryce samochodów. Trudno znaleźć jakąś bardzo istotną zależność między ilością tego, co jest w stanie wyprodukować pracownik a zwiększeniem mu ilości czasu wolnego - mówił.

- Druga kwestia dotyczy przyszłości. Chodzi o robotyzację. To kwestia tego, czy nie będzie przypadkiem konieczności obniżenia ilości godzin pracy tak, żeby każdy miał coś do roboty - powiedział Zuber