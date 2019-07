Zamrożenie rachunków za energię elektryczną do końca 2019 roku - to główne założenie tak zwanej ustawy o cenach prądu. By jednak z niego skorzystać, mikro- i małe firmy, szpitale czy jednostki sektora finansów publicznych muszą złożyć stosowne oświadczenie. Trzeba się spieszyć, bo termin na to upływa 27 lipca 2019 roku. Odbiorcy indywidualni nie muszą tego robić.

Ustawa o cenach prądu

29 czerwca br. weszła w życie tak zwana ustawa o cenach prądu, która zakłada zamrożenie stawek - na poziomie z 2018 roku - przez cały 2019 rok.

Zgodnie z nią, wysokość rachunków pozostanie bez zmian dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na przykład Lasów Państwowych.

Według szacunków Ministerstwa Energii, dzięki nowym przepisom 98 procent odbiorców energii elektrycznej zostanie ochronione przed wzrostami cen prądu w ciągu całego 2019 roku. Jest jednak jeden warunek.

Oświadczenie odbiorcy końcowego

Rekompensaty za zamrożenie cen prądu. Spółki mają obawy Sprzedawcy energii elektrycznej obawiają się, że rekompensaty za zamrożenie cen... zobacz więcej » Powyżsi odbiorcy - za wyjątkiem grupy taryfowej G, do której zalicza się gospodarstwa domowe - muszą składać oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawowych: w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym.

Co ważne, pismo należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego (na przykład PGE, Tauron, Energa, Enea) do 27 lipca 2019 roku.

Jak wskazało Ministerstwo Energii, będzie to podstawą uprawnienia do korzystania z obniżonych cen z dnia 30 czerwca 2018 roku w drugim półroczu 2019 roku.

OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO

Wprowadzenie procedury składania oświadczenia stało się niezbędne ze względu na zmiany, jakie zaszły dla średnich i dużych przedsiębiorstw od 1 lipca. Od tego dnia przedsiębiorstwa obrotu nie mają już bowiem obowiązku oferowania dla tych podmiotów cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 roku.

Dlatego, jak uzasadniał wcześniej resort energii, "z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają wiedzy, czy dany odbiorca jest na przykład małym przedsiębiorstwem lub dużym przedsiębiorstwem, wymagane jest zastosowanie oświadczenia".

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pomoc de minimis

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw nowelizacja wprowadziła możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej kupionej, a zużytej w drugiej połowie 2019 roku ilości energii w ramach dozwolonej przepisami Unii Europejskiej pomocy publicznej de minimis. Pomoc ta jest ograniczona do 200 tysięcy euro w ciągu trzech lat podatkowych.





Spółki obrotu, czyli sprzedawcy energii, którzy po 1 lipca dostarczają energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogły ubiegać się o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano 23 lipca w Dzienniku Ustaw. Wejdzie ono w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.