Nawet 600 euro odszkodowania mogą otrzymać pasażerowie odwołanych lotów. Rekompensata przysługuje także za zniszczony lub zgubiony bagaż, jeżeli wina leży po stronie przewoźnika. Nie brakuje jednak wyjątków, kiedy turysta nie może liczyć na odszkodowanie.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem z 2004 roku w sytuacji, kiedy lot jest opóźniony o dwie godziny lub więcej, każdy pasażer ma otrzymać darmowy posiłek i napój.

Oprócz tego linia lotnicza musi mu zagwarantować możliwość wykonania telefonu lub wysłania wiadomości, faksu lub maila. Jeśli opóźnienie wynosi trzy godziny lub więcej, pasażer ma prawo do rekompensaty finansowej.



Jeśli wylot zostanie przesunięty na następny dzień, przewoźnik musi zagwarantować podróżnemu nocleg i wyżywienie oraz transport pomiędzy lotniskiem a hotelem.

Wysokość odszkodowania

W przypadku odwołania lotu podróżujący może domagać się zwrotu kosztów biletu lub przekierowania go na inny lot. Ma także prawo do odszkodowania w wysokości 250 euro dla wszystkich lotów na dystansie do 1500 km.

Na dystansie 1500-3500 km kwota wzrasta do 400 euro i rośnie o kolejne 200 euro dla większych odległości.

W przypadku, kiedy linia lotnicza zgubi zarejestrowany bagaż należący do pasażera, zniszczy go lub dostarczy z dużym opóźnieniem, pasażer może również domagać się rekompensaty finansowej do wysokości 1220 euro pod warunkiem, że wina leży po stronie przewoźnika.

Wniosek o odszkodowanie należy złożyć u przewoźnika. Jeżeli linia lotnicza odmówi wypłaty odszkodowania, możemy wystąpić ze skargą do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Należy jednak pamiętać, że nie za każde dłuższe opóźnienie, czy odwołanie lotu pasażerowie otrzymają odszkodowanie.

Jeśli lot odwołano na przykład z powodu wyjątkowych okoliczności, czyli na przykład złych warunków pogodowych lub gdy o odwołaniu poinformowano nas na dwa tygodnie przed zaplanowaną datą lotu, to wtedy nie mamy co liczyć na odszkodowanie.

Odwołana wycieczka

W ostatnich dniach głośno było o przypadku turystów, którzy czekali na wylot z Warszawy na Dominikanę. Ostatecznie touroperator zdecydował o odwołaniu rejsu. Jednocześnie zapewniono, że pasażerowie otrzymają zwrot pełnej kwoty zapłaconej za imprezę turystyczną.

O tę sprawę byli pytani goście programu "Bilans" w TVN24 BiS.

- Osoby poszkodowane mogą zgłosić wnioski o wypłacenie odszkodowania lub zadośćuczynienie za krzywdę. Można to zgłosić bezpośrednio do biura podróży lub bezpośrednio do agentów przez których kupiliśmy daną wycieczkę - powiedziała Izabela Stelmańska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

- Ludzie zapłacili za tę wycieczkę kilka miesięcy temu, natomiast teraz zmiana wycieczki i chęć turystów, by kontynuowali podróż w podobnym terminie, w podobnym kierunku, może się skończyć tym, że (...) oferta będzie dużo droższa. Tę różnicę powinien pokryć touroperator, który nie wywiązał się z umowy jako odszkodowanie za szkody majątkowe - wskazał adwokat Zbigniew Kruger.