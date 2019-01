W zeszłym roku nabywcy indywidualni przeznaczyli rekordową sumę 12,7 miliarda złotych na obligacje skarbowe - wynika z danych resortu finansów.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że zeszły rok był rekordowy pod względem obligacji oszczędnościowych, które są dedykowanego zwykłemu Kowalskiemu i mogą być alternatywą dla bankowych lokat.

W porównaniu z 2017 rokiem sprzedaż obligacji wzrosła o 85 procent, z poziomu 6,86 mld złotych. Średnio w ciągu miesiąca chętni przeznaczali na zakup obligacji ponad 1 mld złotych.

Na krótko

Ministerstwo zachęca loterią do obligacji. Bez wygranej trudno na nich zarobić Papiery premiowe to nowy sposób państwa, żeby nakłonić Polaków do zakupu papieró... zobacz więcej » Największym zainteresowanie cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie zapadalności (3-miesięczne). Po takim okresie państwo musi je od nas wykupić, dodając do tego nasz zysk. Na zakup obligacji 3-miesięcznych włożono blisko 4,2 mld złotych, co stanowi 33 proc. udziałów w całej sprzedaży.

Dużym popytem cieszył się również obligacje o okresie 2-letnim, ze sprzedażą na poziomie 3,57 mld złotych.

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na wzrost sprzedaży obligacji 4- i 10-letnich. Na ich zakup konsumenci dali łącznie 4,4 mld złotych, co stanowiło 34 proc. w strukturze sprzedaży. Małym zainteresowaniem cieszył się natomiast obligacje rodzinne, przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus. W zeszłym roku wartość sprzedaży tego rodzaju obligacji wyniosła 30,2 mln złotych.

Obligacje z premią

W czerwcu 2018 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło pilotażowy program jednorazowej emisji obligacji premiowych. Nowy typ oszczędności gwarantuje zysk w postaci odsetek (1,5 proc. w skali roku) na 10-miesięcznych lokatach i szansę na wygranie premii w postaci 10 zł, 100 zł, 1000 zł i 10000 zł.

Kupujący przeznaczyli na ten typ obligacji 371 mln złotych. Do rozlosowania będzie ponad 41 tysięcy premii o łącznej wartości prawie 1,5 mln zł.