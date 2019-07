Członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon proponuje, by wprowadzić do obiegu nowy banknot 800-złotowy z wizerunkiem Marii Konopnickiej. "Ufam, że ten mój postulat znajdzie zrozumienie i stanie się przedmiotem debaty publicznej" - podkreślił ekonomista.

Eryk Łon w wypowiedzi dla PAP stwierdził, że dzięki działaniom rządu (m.in. zerowy PIT dla osób do 26. roku życia) "nasi młodzi rodacy będą prawdopodobnie bardziej skłonni pozostać w Polsce i tu zakładać rodziny". Dodał przy tym, że także kandydatka na nową szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen kładła w swoim życiu nacisk na dzietność i wraz z mężem wychowała siedmioro dzieci.

"Jednocześnie warto także przypomnieć, że Maria Konopnicka wraz z mężem wychowała dzieci ośmioro. Być może nawet chcąc uczcić pamięć Marii Konopnickiej i oddać twórczyni słów 'Roty' należny hołd, można by wprowadzić do obiegu banknot 800-złotowy z wizerunkiem Marii Konopnickiej" - stwierdził.

"Ufam, że ten mój postulat znajdzie zrozumienie i stanie się przedmiotem debaty publicznej" - dodał.

Polskie banknoty

Ponadto Łon chce podtrzymać przywiązanie Polaków do złotego. Jego zdaniem, w tym celu konieczne jest wypracowanie programu promocji królów Polski uwidocznionych na polskich banknotach.

"Szczególnie chodzi tu o Mieszka I na banknocie 10 złotowym, Bolesława Chrobrego na banknocie 20 złotowym oraz Władysława Jagiełłę na banknocie 100 złotowym" - wskazał członek RPP.

"Pragnę, by w każdej szkole podstawowej, a nawet w każdym polskim przedszkolu wiedza, jacy królowie są na polskich banknotach, stała się wiedzą powszechną, a pamięć o tych królach rozgłaszana była nie tylko w naszym kraju, ale też poza granicami naszego kraju" - dodał.

NBP decyduje

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim wzory i wartość nominalną banknotów, podobnie jak wzory i wartość nominalną monet, oraz wielkość emisji znaków pieniężnych, jak również terminy wprowadzenia ich do obiegu ustala Prezes NBP w drodze zarządzenia.

Na początku lutego 2017 roku do obiegu trafił banknot o nominale 500 złotych, będący kolejnym banknotem z serii "Władcy polscy". Jest na nim wizerunek Jana III Sobieskiego pochodzący z jego medalionu koronacyjnego.