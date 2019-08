Mleko sojowe, ryżowe, czy migdałowe - znajdą się na liście produktów objętych niższą stawką VAT. To efekt piątkowej decyzji Sejmu, który przegłosował dwie poprawki wprowadzone wcześniej przez senatorów.

Projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Finansów. Resort wskazywał, że chce wprowadzić zmiany tzw. matrycy VAT, by uprościć stosowanie przepisów podatkowych i zlikwidować "niepewności w klasyfikowaniu towarów". Chodziło np. o to, by ujednolicić stawki VAT na pieczywo, które obecnie są różne w zależności od jego rodzaju.

Dwie poprawki

Wczoraj posłowie poparli dwie zmiany do projektu, jakie do zaproponował Senat. Pierwsza z nich uzupełniła przepis przejściowy tak, aby umożliwić w zakładanym przez ustawodawcę okresie dalsze stosowanie dotychczasowych regulacji związanych ze zwrotem VAT rolnikom ryczałtowym oraz ze stosowaniem stawki 0 procent VAT przy imporcie określonych towarów.



Celem drugiej poprawki jest pozostawienie obniżonej stawki VAT (5-procentowej) na napoje roślinne na bazie soi, orzechów, zbóż lub nasion, czyli na przykład na mleko sojowe, ryżowe czy migdałowe. "Senat uchwalając poprawkę wziął pod uwagę liczne postulaty producentów napojów roślinnych, Rzecznika Praw Dziecka, ośrodków naukowych i organizacji społecznych, a także osób z alergią na białko mleka krowiego lub nietolerancją laktozy" - czytamy w uzasadnieniu do tej poprawki.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. To oznacza, że został już ostatni krok do zmiany stawek VAT dla części produktów:

Obniżki stawek

1. Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów – do 5 procent, czyli zostaną objęte stawką jak wszystkie owoce (obecnie są opodatkowane 8-procentową stawką).

2. Pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka – zostaną objęte 5-procentową stawką (obecnie pieczywo i wyroby ciastkarskie są objęte trzema stawkami: 5, 8 i 23 procent w zależności od terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości).

3. Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna będą opodatkowane stawką 5 procent (obecnie jest 8 procent).

4. Musztarda, słodka papryka (przyprawa) oraz niektóre przyprawy przetworzone (na przykład pieprz, tymianek) zostaną objęte 8-procentową stawką (obecnie 23 procent).

5. Książki wszelkiego rodzaju: drukowane, na dyskach i taśmach oraz innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki) – będą miały 5-procentową stawkę (obecnie e-booki i niektóre książki opodatkowane są 23-procentową stawką VAT).

6. Gazety, dzienniki i czasopisma drukowane oraz umieszczone na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz w formie elektronicznej (e-prasa) zostaną objęte 8-procentową stawką VAT (oznacza to zejście ze stawki 23 procent w przypadku niektórych gazet oraz e-prasy).

7. Żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe będą objęte stawką 5 procent (obecnie 8 procent), podobnie jak artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy).

Wyższe stawki

1. Niektóre przyprawy nieprzetworzone (na przykład kmin, szafran, kurkuma) – stawka wzrośnie z 5 do 8 procent.

2. Homary i ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (między innymi kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, a także kawior i dania sprzedawane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są wspomniane produkty, dotychczas opodatkowane 5-procentowym VAT, teraz będą obciążone 23-procentową stawką.

3. Lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – wzrost z 8 do 23 procent.

Kontrowersje

Niektóre pierwotne propozycje, które znalazły się w projekcie z jesieni 2018 roku, wywołały kontrowersje.

Początkowo na przykład soki oraz nektary owocowe i warzywne miałyby być nadal opodatkowane 5-procentową stawką VAT, ale już napoje- 23-procentowym VAT-em. Stawka na napoje była głównym punktem krytyki opozycji i branży przetwórstwa owoców (obecnie 23 proc. VAT podlegają tylko napoje, które mają do 20 procent wkładu owocowego).

W rezultacie w marcu punkt dotyczący nowej matrycy VAT został zdjęty z porządku obrad Sejmu, tuż przed głosowaniem wniosków opozycji o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Stało się tak po rozmowie wiceministra finansów Filipa Świtały i kilkunastu posłów z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

Projekt wrócił do Sejmu w lipcu.

Od kiedy?

Nowe stawki dla podatku VAT na niektóre towary i usługi (e-booki, e-prasa) będą obowiązywać od 1 listopada br. Od tego czasu podatnicy będą mogli uzyskiwać wiążącą informację stawkową (WIS). Natomiast zasadnicze zmiany dotyczące nowej matrycy stawek miałyby zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku.