Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Nowe banknoty o nominale 100 i 200 euro pokazane przez Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem mają udoskonalone zabezpieczenia i inną wielkość. Będzie łatwiej schować je do portfela, kiedy pojawią się w obrocie 28 maja 2019 roku.

Nowe banknoty mają tę samą wysokość co banknoty 50 euro i dzięki temu łatwiej będą się mieścić w portfelach i w związku z tym wolniej niszczyć.

Lepiej zabezpieczone

Zaopatrzono je w udoskonalone hologramy na srebrnym pasku i zmodernizowaną szmaragdową liczbę oznaczającą nominał. Liczba ta, oglądana pod kątem, wygląda, jakby przesuwał się po niej promień światła i jej kolor przechodzi ze szmaragdowej zieleni w ciemnoniebieski.



Polacy wyprodukują banknoty dla Gwatemali Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych podpisała z Banco de Guatemala umowę na... zobacz więcej » Mają ją wszystkie banknoty z serii "Europa", ale na zaprezentowanych w poniedziałek najwyższych nominałach serii na cyfrach 100 i 200 widać także symbole euro.



W górnej części srebrnego paska znajduje się hologram z satelitami: wokół cyfr nominału przesuwają się małe symbole euro, które najlepiej widać w bezpośrednim oświetleniu. Na srebrnym pasku znajduje się też portret Europy, motyw architektoniczny i duży symbol euro.

Przywiązanie do gotówki

Yves Mersch, członek zarządu EBC, prezentując nowe banknoty powiedział, że trzeba będzie do nich przystosować ponad milion bankomatów.



Dodał, że obywatele Europy "są nadal przywiązani" do płacenia gotówką mimo rosnącej akceptacji płatności w formie elektronicznej. Nazwał banknoty "najbardziej inkluzywną metodą płatności", ponieważ nie wymagają specjalnego wyposażenia i są w takim samym stopniu wygodne dla osób starszych, jak dla młodszych lub upośledzonych.



Banknoty 100 i 200 euro to już ostatnie nominały z serii "Europa".