Jay-Z jest najlepiej zarabiającym raperem na świecie - wynika z rankingu przygotowanego przez magazyn "Forbes". W ciągu ostatniego roku na jego konto wpłynęło 76,5 miliona dolarów.

Jay-Z (prawdziwe nazwisko Shawn Carter) w drugiej połowie 2017 roku wydał swój solowy album, zatytułowany "4.44". W tym roku duże zyski przyniosła mu światowa trasa koncertowa On The Run II (wraz z żoną, Beyonce). W czerwcu ukazał się również wspólny album pary "Everything Is Love".

Oprócz tego Jay-Z zarabia między innymi na swoim serwisie streamingowym Tidal. Jest także współwłaścicielem The 40/40 Club i drużyny NBA Brooklyn Nets, a także założycielem linii odzieżowej Rocawear.

Zmiana lidera

Jay-Z zepchnął ze szczytu listy najlepiej zarabiających raperów Seana Combsa, znanego także jako Puff Daddy, który okupował pierwsze miejsce przez ostatnie trzy lata.

Artysta ma własną linię odzieżową Sean John, a kilka lat temu zakupił kolejną - Enyce. Gros przychodów przynoszą mu jednak udziały w spółkach produkujących alkohol, takich jak DeLeón Tequila i Ciroc Vodka oraz w firmie produkującej wodę alkaliczną Aquahydrate. Posiada również udziały w założonej przez siebie w 1993 roku wytwórni muzycznej Bad Boy Records.

W sumie przez ostatni rok Combs zarobił 64 miliony dolarów.

Na podium znalazł się jeszcze Kendrick Lamar, który zarobił 58 milionów dolarów, głównie na trasach koncertowych The Damn Tour oraz The Championship Tour. 31-latek ma również podpisane lukratywne umowy sponsorskie z takimi markami jak Nike i American Express.

Głośny debiut

Na tegorocznych liście, niemal ćwierć wieku od wydania swojego pierwszego albumu, zadebiutował Nasir Jones czyli Nas. Legendarny nowojorski raper ma udziały w spółkach z Doliny Krzemowej - Lyft i Coinbase oraz w mediach internetowych - Genius i Mass Appeal. Dobrym ruchem okazała się również inwestycja w Ring, firmę należącą do Amazona, która produkuje bezprzewodowe dzwonki wideo do drzwi. 44-latek reklamuje również Hennessy.

Artyści, którzy znaleźli się na liście, zarobili przez ostatnie 12 miesięcy średnio 44 miliony dolarów. "Forbes" zwraca uwagę, że ich wysokie zarobki nie powinny zaskakiwać, ponieważ hip-hop jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem muzycznym w Stanach Zjednoczonych.

Najlepiej zarabiający raperzy według "Forbesa":

1. Jay-Z - 76,5 mln dolarów

2. Sean "Diddy" Combs - 64 mln dolarów

3. Kendrick Lamar - 58 mln dolarów

4. Drake - 47 mln dolarów

5. J. Cole - 35,4 mln dolarów

6. Dr. Dre - 35 mln dolarów

6. Nas - 35 mln dolarów

8. Pitbull - 32 mln dolarów

9. Future - 30 mln dolarów

10. Kanye West - 27,5 mln dolarów