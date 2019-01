Amerykański koncern Amazon został uznany przez brytyjską firmę doradczą Brand Finance za dysponujący najbardziej wartościową marką na świecie, wycenianą na 187,9 miliarda dolarów. Na podium znalazły się też Apple (153,6 miliarda dolarów) i Google (142,8 miliarda dolarów).

Raport poświęcony 500 najbardziej wartościowym markom świata został opublikowany podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Czołówka

Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się m.in.: notujący najszybszy w pierwszej dziesiątce wzrost rok do roku Microsoft (4., 119,6 mld dolarów), Samsung (5., 91,3 mld dolarów), AT&T (6., 87 mld dolarów) i Facebook (7., 83,2 mld dolarów).

Z czołówki wypadł jednocześnie amerykański gigant handlowy Walmart (spadek z 9. na 11.; 67,8 mld dolarów).



- Istnieje powód, dla którego od wieków mówi się, żeby "nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka". (...) Żaden biznes chcący długoterminowo przetrwać na rynku nie może skupiać wszystkich swoich wysiłków i zasobów wyłącznie na jednym obszarze działalności. Te marki, które ewoluują i eksperymentują z nowymi sektorami, jak Amazon i Microsoft, będą wyprzedzały konkurentów, a te, które wolniej dostosowują się do zmian lub dywersyfikują swoją działalność, jak Walmart i Apple, będą traciły istotne szanse na wzrost wartości marki - ocenił szef Brand Finance, David Haigh.



Jednocześnie włoski koncern motoryzacyjny Ferrari został uznany za dysponujący najsilniejszą marką na świecie, m.in. dzięki wykorzystaniu swojego wizerunku do rozszerzenia działalności na nowe źródła przychodów (np. produkcja własnych okularów, parki rozrywki, hotel Maranello Village).



- Rozpoznawalność marki Ferrari jako czołowego producenta luksusowych samochodów, który jednocześnie dba o najwyższy poziom projektowania i innowacji, jest na niedoścignionym poziomie dla konkurentów. Przedstawiające wierzgającego ogiera logo jest idealnym symbolem marki i jej witalności w momencie, kiedy trwają prace nad nowymi modelami i działalnością wychodzącą daleko poza branżę motoryzacyjną - wskazał szef Brand Finance.



Na podium tego zestawienia znalazły się także rosyjski bank Sbierbank (2.) i amerykańska firma doradcza Deloitte (3.), a na kolejnych miejscach także sieć restauracji McDonald's (5.), producent podzespołów komputerowych Intel (6.) czy producent napojów Coca-Cola (9.).

Polskich marek brak