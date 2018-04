Co czwarty Polak zaciągniętą pożyczkę przeznacza na zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego czy nowego telewizora. Coraz rzadziej zapożyczamy się po to, by spłacić wcześniejsze zobowiązania, ale za to rośnie odsetek Polaków, którzy biorą pożyczkę na wakacje czy zorganizowanie świąt.

Takie wnioski płyną z raportu „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego w pierwszym kwartale 2018 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Z badania dowiadujemy się, że co czwarty Polak środki z uzyskanego kredytu lub pożyczki wydaje na zakup drobnych dóbr trwałych, na przykład sprzętu RTV-AGD. Odsetek ten utrzymuje się na podobnym poziomie od pięciu lat.

Kredyt na kredyt

Regularnie spada natomiast liczba tych gospodarstw, które zaciągają kredyt bądź pożyczkę na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania. Odsetek ten, wynoszący dziś 17,5 proc., w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszył się aż o jedną trzecią.



Z kolei 14,7 proc. osób zaciąga pożyczkę na pokrycie np. kosztów leczenia. To dwukrotnie więcej niż przed rokiem, ale podobnie jak w poprzednich okresach realizacji badania.

Na wakacje i święta zapożycza się 12,5 proc. ankietowanych. To o jedną czwartą więcej niż w 2016 roku i najwięcej od początku realizacji badania.

Zakup mieszkania lub domu ze środków pochodzących z kredytu zrealizowało 12,4 proc., a samochodu – 8 proc. ankietowanych osób.

Źródło: KPF/IRG SGH Na co pożyczają Polacy?

Mieszkanie z oszczędności

Autorzy badania zapytali też Polaków o plany kredytowe. Okazuje się, że coraz mniej gospodarstw domowych planuje zakup sprzętów za pożyczkę. Taki plan ma wciąż 42,5 proc. ankietowanych osób, ale to o ponad jedną trzecią mniej niż jeszcze przed dekadą.

Mniej Polaków planuje też zakup mieszkania na kredyt. W bieżącym kwartale odsetek gospodarstw domowych deklarujących taki cel kredytu po raz pierwszy w historii badania znalazł się poniżej granicy 50 proc. i wyniósł zaledwie 43,6 proc. Jeszcze przed rokiem było to 59,5 proc.

– Świadczy to o rosnącej zamożności Polaków, którzy nawet na zakup mieszkania mogą sobie pozwolić bez sięgania po dodatkowe środki, jednak również na dość dużą ostrożność polskich gospodarstw domowych wobec możliwości zaciągania kredytu – nawet w przypadku tak znaczącego wydatku, jakim jest mieszkanie – wyjaśnia dr hab. Piotr Białowolski z Uniwersytetu Harvarda, współpracujący z KPF przy realizacji badania.

Zakup auta

Również remonty planujemy tak, żeby finansować je z oszczędności, a nie pożyczek. Nieco więcej osób planuje za to zakup samochodu na kredyt. Odpowiedziało tak 40 proc. badanych. To więcej niż przed kwartałem, ale dużo mniej - o 16 proc. - niż przed rokiem.