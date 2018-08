Spółki energetyczne dostały zakaz wnioskowania o podwyżki dla gospodarstw domowych na 2019 roku. I to pomimo wzrostu ceny surowców - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Część rozmówców gazety uważa, że zamrożenie taryf jest swego rodzaju "kiełbasą wyborczą" przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

Jak czytamy w "DGP", w ciągu roku węgiel podrożał aż o 17 procent. Dodatkowo rosną ceny praw do emisji dwutlenku węgla w ramach unijnego systemu handlu. Do tej pory energetycy w takiej sytuacji od razu wnioskowali o podwyżki w Urzędzie Regulacji Energetyki w taryfie G-11, czyli dla odbiorców indywidualnych.

Teraz ma być inaczej, a odpowiedzialne za to mogą być zbliżające się wybory samorządowe.

Zamrożenie taryf?

Według informacji gazety, Ministerstwo Energii naciska na podległe spółki, by nie podnosiły cen. Resort nie odpowiedział "DGP" na pytanie o zamrożenie taryf. W przesłanej odpowiedzi wyjaśniono jedynie, na czym polega taryfowanie w URE.

Z kolei Agnieszka Głośniewska, rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki, poinformowała, że "proponowane na przyszły rok stawki poznamy jesienią, gdy trafią do urzędu wnioski taryfowe".

Ceny prądu w krajach Unii Europejskiej. Zobacz, jak wypadła Polska Ceny energii elektrycznej w gospodarstwach domowych Unii Europejskiej w 2017 rok... zobacz więcej » Część rozmówców gazety uważa, że zamrożenie taryf jest swego rodzaju "kiełbasą wyborczą".

Zdaniem Aleksandra Śniegockiego, szefa projektu Energia i Klimat w Wise Europa, "wzrost taryf ma solidne podstawy. Koszty produkcji energii istotnie poszybowały, więc musi się to odbić na naszych rachunkach".

- URE powinien dopilnować, by podwyżka uwzględniała faktyczny wzrost kosztów. Natomiast sztuczne zamrażanie taryf byłoby nieodpowiedzialne i szkodliwe. Taki ruch nie tylko pogorszyłby stabilność finansową spółek i przybliżył kryzys branży, ale ograniczyłby bodźce do oszczędzania prądu oraz inwestowania w energetykę rozproszoną - mówi Śniegocki.

Obrót na giełdzie

Przed podwyżkami w ostatnim czasie ostrzegał Instytut Energetyki Odnawialnej. Z szacunków Instytutu, które opisała "Rzeczpospolita", wynika, że po 2020 roku będziemy mieli najwyższe w Europie hurtowe ceny energii i taryfy dla wszystkich grup odbiorców.

Trudno będzie zwłaszcza do 2030 roku. W tej perspektywie mali i średni przedsiębiorcy zapłacą za megawatogodzinę (MWh) nawet 381 zł, czyli o 19,2 proc. więcej niż w 2015 roku (stawki netto w cenach stałych z 2017 roku, bez inflacji). Prąd dla gospodarstw domowych podrożeje o 22,3 proc., do 316 zł/MWh, a koszty energii dla przemysłu wzrosną o 8,9 proc., do 259 zł/MWh. Do tego należy doliczyć jeszcze rosnący koszt dostarczenia prądu do gniazdek. Dla sektora MŚP stawki za dystrybucję wzrosną o 13 proc., do 291 zł/MWh, a dla gospodarstw - o 32 proc., do 317 zł/MWh - wynika z prognoz.

Według zapewnień wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego wzrostom cen prądu uda się jednak zapobiec w tym i przyszłym roku. Pomóc ma w tym przeniesienie całego obrotu energią elektryczną na giełdę. Stosowny projekt ma być rozpatrywany w Sejmie we wrześniu tego roku.