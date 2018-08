Na razie utrzymujemy górną stawkę VAT na poziomie 23 procent - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Zapowiedziała jednak obniżenie z 8 do 5 procent stawki podatku na niektóre produkty.

Minister finansów mówiła, że jesienią resort przedstawi reformę tzw. matrycy VAT, która określa, jakimi stawkami VAT są obłożone poszczególne towary. - W tej matrycy mamy pewne paradoksalne sytuacje, gdzie podobne produkty mają inne stawki VAT, w zależności np. od terminu przydatności do spożycia, czy składników - tłumaczyła.

- Chcemy te niejasności, czy wręcz paradoksy zlikwidować, głównie poprzez zrównanie stawek w dół, czyli zastosowanie tam gdzie to możliwe stawki 5 proc. zamiast 8 proc. Taki ruch dotyczył będzie przede wszystkim produktów pierwszej potrzeby, artykułów spożywczych szeroko kupowanych przez gospodarstwa domowe oraz artykułów higienicznych dla kobieta - dodała.

Jak zaznaczyła, w pewnych przypadkach trzeba będzie wyrównać stawki w górę, ale mają to być sytuacje bardzo rzadkie.

Minister pytana, czy możemy liczyć na spadek podstawowej stawki VAT (obecnie 23 proc.), odpowiedziała: - Do takiego rozwiązania zmierzamy. Mechanizm wiążący przewiduje, że jeśli sytuacja w zakresie długu i deficytu poprawia się do określonego poziomu, który w tej chwili testujemy, wówczas możliwa byłaby obniżka.



Nie chciała jednak podawać konkretów. Na pytanie, czy możliwy jest powrót do stawki 22-procentowej odparła, że "jest zbyt wcześnie, żeby mówić o szczegółach".

- Warto tu zauważyć, że między stawką 22 a 23 mamy jeden punkt procentowy różnicy. Badania pokazują, że tego typu obniżki konsumenci nie odczuliby w sklepach w postaci niższych cen. Całą korzyść z tego wynikającą przejęliby producenci i pośrednicy, zwiększając swoją marżę - mówiła.

Co w budżecie?

W innym wywiadzie, udzielonym "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Czerwińska mówiła o projekcie budżetu na 2019 rok, którym w tym tygodniu ma się zająć Rada Ministrów.