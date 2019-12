To ma być prawdziwa rewolucja. Od Nowego Roku niektóre podatki zapłacimy za pomocą tak zwanego mikrorachunku podatkowego. Na czym będą polegać zmiany? Jak sprawdzić numer swojego rachunku? Co z dotychczasowymi rachunkami? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunki podatkowe to przypisane każdemu podatnikowi indywidualne rachunki, na które będą płacone podatki. System rusza po 1 stycznia 2020 r. i obejmie płatności PIT i CIT oraz VAT. W przypadku tego ostatniego podatku będą pewne wyjątki, na przykład VAT importowy będzie wpłacany tak, jak obecnie.

Mikrorachunki zastąpią obecnie funkcjonujące rachunki, których jest 1600 w 400 urzędach skarbowych. Oznacza to, że zamiast wpisywać w poleceniu przelewu numer dotychczasowego rachunku bankowego urzędu skarbowego, podatnicy będą wpisywali swój indywidualny rachunek podatkowy. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do końca grudnia 2019 roku.

Według Ministerstwa Finansów celem zmiany jest przede wszystkim wprowadzenie ułatwień dla podatników. Zamiast wpłacać podatki na trzy rachunki, jak do tej pory, będą one płacone na jeden. Jednocześnie fiskus automatycznie zaksięguje odpowiednią kwotę na centralnej karcie kontowej podatnika.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek można sprawdzić korzystając ze specjalnego generatora na stronie podatki.gov.pl. Aby to zrobić, należy podać jedynie numer PESEL lub NIP.

Swój mikrorachunek można sprawdzić w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon, czy tablet.

Należy pamiętać, że generator na stronie podatki.gov.pl jest jedynym dostępnym w internecie narzędziem do wyszukiwania numerów mikrorachunków podatkowych. Nie należy korzystać z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub SMS-em - może być to próba wyłudzenia. Wygenerowanie mikrorachunku nie wiąże się też z żadnymi kosztami.

Podatnik, który zapomni numeru swojego mikrorachunku, będzie mógł go sprawdzić, używając ponownie generatora. Z narzędzia można korzystać wiele razy.

Informacje o tym, że mikrorachunek trzeba sprawdzić do końca roku, nie są prawdziwe - można to zrobić w każdej chwili, także po 1 stycznia 2020 roku.

Numer mikrorachunku można też otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Jak wygląda mikrorachunek podatkowy?

Każdy mikrorachunek składa się z ciągu 26 znaków i zawiera: sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku i identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP).

Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Źródło: Ministerstwo Finansów Z czego składa się mikrorachunek podatkowy

Na jakie rachunki wpłacić inne podatki niż PIT, CIT i VAT?

Pozostałe podatki należy płacić na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki urzędów skarbowych. Można je znaleźć w obowiązującym od 1 stycznia 2020 roku wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

Na początku grudnia dyrektor departamentu poboru podatków Ministerstwa Finansów Dariusz Aniećko zapowiedział, że w przyszłości system mikrorachunków ma objąć także inne daniny, np. akcyzę czy cła.

Na jaki rachunek wpłacać należności podatkowe w przypadku braku numeru PESEL i NIP?

Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. Jeśli jednak nadal czekamy na decyzję o jego przyznaniu, należność należy wpłacić na mikrorachunek podatkowy naszego urzędu skarbowego, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.).

Znajdziemy tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

W takim przypadku należy podać w przelewie numer dokumentu, np. paszportu lub dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł nas zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.