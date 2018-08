Ministerstwo Finansów zapisze w noweli ustawy o VAT przy jakich wskaźnikach finansów publicznych obniżone zostaną stawki tego podatku. Na razie stawki zostaną utrzymane na poziomie 23 i 8 procent. Powstanie też nowa matryca stawek - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nowe przepisy mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów w czwartym kwartale bieżącego roku.

Projekt przewiduje czasowe utrzymanie stawek 23 proc. i 8 proc. (jak również stawki: zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych) oraz uzależnienie obniżenia ich w momencie właściwym z punktu widzenia finansów publicznych, określonym przy zastosowaniu stosownych wskaźników".

"Mając na uwadze, że podatek VAT jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa, niezbędne jest utrzymanie stawek na dotychczasowym poziomie do momentu, gdy ich obniżenie będzie uzasadnione z punktu widzenia finansów publicznych" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych.

Zmiany

Projekt przewiduje też zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 na rzecz: Nomenklatury scalonej w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

"Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU 2008 pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek podatku VAT jest rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej"- uzasadnia zmianę Ministerstwo Finansów.



Wiąże się to z wprowadzeniem do przepisów nowej matrycy stawek VAT. Jej "konstrukcja ma na celu uproszczenie systemu stawek VAT, w tym zapewnienie prostoty i przejrzystości w stosowaniu tych stawek".

Reforma podatkowa

Przypomnijmy, że utrzymanie górnej stawki VAT na poziomie 23 procent w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zapowiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

Przy sprzyjających warunkach gospodarczych możliwy będzie jednak powrót do stawki 22-procentowej.



- Do takiego rozwiązania zmierzamy. Mechanizm wiążący przewiduje, że jeśli sytuacja w zakresie długu i deficytu poprawia się do określonego poziomu, który w tej chwili testujemy, wówczas możliwa byłaby obniżka - wyjaśniła minister.

Szefowa resortu finansów nie chciała jednak podawać konkretów. Odparła, że "jest zbyt wcześnie, żeby mówić o szczegółach".

Minister Czerwińska zapowiedziała również, że jesienią ministerstwo przedstawi reformę tzw. matrycy VAT, która określa, jakimi stawkami VAT są obłożone poszczególne towary.