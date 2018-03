Odtwórz: Morawiecki: To my wprowadziliśmy temat walki z rajami podatkowymi

Po lutym budżet państwa miał nadwyżkę w wysokości 4,46 miliarda złotych - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Dla porównania po styczniu nadwyżka wynosiła 8,6 miliardów złotych. Do państwowej kasy wpłynęło przez pierwsze dwa miesiące roku mniej pieniędzy z tytułu VAT niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Większy zastrzyk gotówki odnotowano z kolei z tytułu podatku PIT i CIT. Ma to związek z dobrą sytuacją na rynku pracy i kondycją polskiej gospodarki.

Jak wynika z opublikowanych danych, dochody państwa wyniosły 62 mld złotych, a wydatki 57,5 mld złotych. To odpowiednio 17,4 i 14,5 procent planu rocznego.

Mniejsze wpływy z VAT

Ze szczegółowej tabelki zamieszonej na stronie resortu finansów możemy wyliczyć, że do państwowej kasy w pierwszych dwóch miesiącach roku wpłynęło z VAT ok. 31,6 mld złotych. W samym styczniu było to ok. 18,3 mld złotych.

Dla porównania w tym samym okresie 2017 roku wpływy z VAT były wyższe i wynosiły 33,5 mld złotych.

"Bardzo wysoka baza odniesienia, a także znacznie przyspieszające w IV kwartale 2017 roku inwestycje (a co za tym idzie większe zwroty podatku na początku bieżącego.) sprawiły, że w okresie styczeń-luty 2018 roku dochody z podatku VAT były niższe niż zgromadzone w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednakże wpływy w samym lutym z tego podatku były wyższe o 12,3 proc. rok do roku" - tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Dochody z podatków VAT

Od początku tego roku dochody z podatku akcyzowego wyniosły 10,76 mld złotych. Łącznie z tytułu podatku pośredniego po lutym wpłynęło zatem ok. 42,37 mld złotych.

Pozostałe podatki

Dochody z podatku PIT były wyższe o 13,4 proc. rok do roku (tj. ok. 1,1 mld złotych), dochody z podatku CIT były wyższe o 17,2 proc. (tj. ok. 0,8 mld złotych), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 9,1 proc. (tj. ok. 0,9 mld złotych), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,6 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Jak informuje resort, wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wyższe wpływy z podatku CIT związane są przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi, dobrą sytuacją gospodarczą (wzrost PKB w IV kwartale 2017 roku w ujęciu rocznym wyniósł 5,1 proc.) oraz podwyższonym popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych.

Niższy dług publiczny

Jak poinformowała w piątek w radiowej "Trójce" minister finansów Teresa Czerwińska resort odnotował spadek długu publicznego. - Rok 2017 był pierwszym rokiem, kiedy zahamowaliśmy przyrost państwowego długu publicznego w ujęciu nominalnym. Jeżeli porównamy rok 2016 i 2017, to państwowy dług publiczny spadł o 3,4 mld złotych - powiedziała Czerwińska.

Jej zdaniem wpływ na to miało nie tylko umocnienie złotego, ale też m.in. zmniejszenie potrzeb pożyczkowych państwa.