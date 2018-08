Deficyt budżetowy po lipcu 2018 roku wyniósł 858,7 miliona złotych - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Zgodnie z komunikatem po lipcu, dochody budżetu wyniosły 212,2 mld zł, czyli 59,6 procent zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 355,7 mld zł. Wydatki budżetu sięgnęły 213 mld zł, czyli 53,6 procent planowanych w tym roku wydatków w wysokości 397,2 mld zł.

Tym samym po lipcu budżet miał deficyt w wysokości 858,7 mln zł, wobec nadwyżki w wysokości 9,5 mld zł po czerwcu.

MF podało w komunikacie, że w okresie od stycznia do lipca dochody budżetu państwa były wyższe o 6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do ubiegłego roku o ok. 6,8 procent, tj. około 12,5 mld zł.



Na koniec lipca budżet odnotował deficyt 850 mln zł. Jeszcze miesiąc wcześniej była nadwyżka 9,5 mld zł. Czy nas to niepokoi? Nie bardzo. Deficyt pojawił się przez zaksięgowanie ogromnych kosztów obsługi długu: 11.5 mld zł. Podobnych już w tym roku nie będzie. pic.twitter.com/pLTXghSfrg — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) August 29, 2018





Wzrost dochodów z podatków

Mniej do kieszeni, więcej na starość. Emerytalna rewolucja ma objąć miliony Polaków Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)... zobacz więcej » Ministerstwo wyjaśnia, że dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8 procent rok do roku, czyli około 2,6 mld zł. Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5 procent rok do roku (tj. ok. 2,5 mld zł), dochody z podatku PIT były zaś wyższe o 15,1 procent (tj. ok. 4,2 mld zł).

Ponadto dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4 procent rok do roku (tj. ok. 2,9 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) były wyższe o 4,0 procent.

"Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych" - tłumaczy MF.

Jak napisano w komunikacie, w okresie styczeń - lipiec 2018 roku wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło około 16,0 mld zł i było niższe o około 6,6 mld zł (tj. 29,1 procent) w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2017 roku. Dodano, że spowodowane jest to wpłatą z zysku z Narodowego Banku Polskiego w czerwcu 2017 roku w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 roku.