mBank we wtorek poinformował swoich klientów o wprowadzeniu podwyżek niektórych opłat i prowizji. Nowe stawki zaczną obowiązywać za dwa miesiące - 19 sierpnia. Bank tłumaczy, że zmiany są spowodowane obciążeniami sektora bankowego w Polsce.

Za usługi mBanku więcej będą musieli płacić użytkownicy kart oraz osoby korzystające z bankomatów.

Podwyżki opłat

Bank poinformował, że podnosi opłatę za usługę "Wypłaty ze wszystkich bankomatów" z 5 na 7 zł.



Wzrosną opłaty za mKonto Multi Comfort (z 4,5 zł na 7,5 zł), mKonto MuriActive (w zależności od daty zawarcia umowy z 9 zł na 15 zł i 9,5 zł na 15 zł) oraz za eKonto Plus (z 5 zł na 7 zł).

Do 7 zł (z 5 zł) wzrosną opłaty za karty debetowe do eKonto standard, eKonto plus, eKonto m powyżej 25. roku życia i eKonto. Zmieni się też warunek, który zwalnia z tej opłaty. Dotychczas wystarczyło zrobić 5 transakcji kartą w miesiącu. Teraz będzie to suma kwot za transakcje wykonane w miesiącu, łącznie 350 zł.

Warunek ten zmieni się również dla eKonta z darmowymi bankomatami, opłata za kartę do tego konta nie zmieni się.

Klienci mBanku zapłacą też więcej (2,5 zł zamiast 1,3 zł) za wypłaty z bankomatów poniżej 100 zł.

mBank tłumaczy w komunikacie, że podwyżki spowodowane są m.in. wzrostem opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny o prawie 77 proc. oraz - o 46,5 proc. - opłaty na pokrycie kosztów nadzoru bankowego.

- Każda usługa ma swoją cenę, która jest odzwierciedleniem kosztów ponoszonych przez instytucję. (...) Znaleźliśmy się w sytuacji, w której banki przestały pracować na własny kapitał z przyczyn przez nie absolutnie niezawinionych - tłumaczył we wtorkowym "Pulsie Biznesu" prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

W ubiegłym roku o wzroście opłat za prowadzenie niektórych kont informował PKO BP. W podobnym czasie zmiany w cennikach wprowadziły także dawny BGŻ BNP Paribas (obecnie BNP Paribas) oraz Alior Bank.

Największe banki

mBank to czwarty pod względem wysokości aktywów bank w Polsce. Zdecydowanie największym jest PKO Bank Polski, który na koniec 2018 roku zgromadził aktywa w wysokości 300 miliardów 413 milionów złotych. Jest to niezmienny lider pod tym względem.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Pekao z aktywami na poziomie 184 miliardów 347 milionów złotych. Trzecie miejsce pod względem sumy aktywów przypadło Santander Bank Polska, który zgromadził na koniec ubiegłego roku ponad 183 miliardy 38 milionów złotych.