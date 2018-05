Mastercard otrzymał zgodę od Narodowego Banku Polskiego na podwyższenie do 100 złotych limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN. Organizacja przewiduje, że zmiana ta nastąpi nie wcześniej, niż w drugim kwartale 2019 roku.

Jak podano w poniedziałkowym komunikacie, w 2017 roku po raz pierwszy średnia wartość transakcji zbliżeniowej przekroczyła 50 zł, a tym samym była ponad 3-krotnie wyższa niż w 2010 roku. Według Mastercard potwierdza to, że Polacy coraz częściej płacą bezstykowo również za największe zakupy, przekraczające wartość aktualnego limitu transakcji bez PIN.

O tym, że organizacje płatnicze wystąpią do Narodowego Banku Polskiego o zgodę na podniesienie z obecnych 50 do 100 zł już na początku marca pisał branżowy portal Cashless. Wówczas wystąpiliśmy z pytaniem w tej sprawie także do drugiej z wielkich firm na rynku - Visa.

"Współpracujemy z bankami-wydawcami kart Visa w celu systematycznej analizy wysokości limitu na transakcje zbliżeniowe. Przy stale rosnącej popularności takich płatności, w wielu krajach Europy osiągnięto porozumienie w sprawie podniesienia tego limitu. Kluczową kwestią jest zawsze zachowanie równowagi pomiędzy wygodą konsumenta a względami bezpieczeństwa" - poinformowała firma w stanowisku przesłanym tvn24bis.pl.

Nie jest wykluczone zatem, że na podniesienie limitu zdecyduje się także Visa.

Jak w Europie?

Nowe zagrożenie dla klientów polskich banków. "Przelew trafia na rachunek przestępców" Malware BackSwap, rodzaj złośliwego oprogramowania, to nowe zagrożenie, na jakie... zobacz więcej » Aktualnie obowiązujący limit płatności zbliżeniowych bez PIN, w wysokości 50 zł, został ustalony w 2007 roku i należy do najniższych w Europie.

Wyższe kwoty - jak wynika z komunikatu Mastercard - funkcjonują nie tylko w krajach Europy Zachodniej, na przykład w Wielkiej Brytanii - 30 funtów, czyli około 145 zł, we Francji i Irlandii - 30 euro, czyli około 130 złotych, ale też w tych z Europy Środkowo-Wschodniej. Na Litwie limit wynosi 25 euro, czyli około 105 zł, w Rumunii 100 lejów, czyli około 90 zł, zaś na Słowacji 20 euro, czyli około 85 zł.

Z drugiej strony płatności zbliżeniowe rozwijają się w Polsce bardzo szybko, co stawia nasz kraj w gronie liderów tej technologii. Zgodnie z danymi NBP na koniec 2017 roku już niemal 80 procent wszystkich kart płatniczych w Polsce miało funkcję zbliżeniową, a prawie 95 procent terminali płatniczych umożliwiało transakcje w tej technologii.

W efekcie, jak czytamy w komunikacie, już niemal 80 procent wszystkich transakcji kartami w Polsce to płatności zbliżeniowe, a, zgodnie z wynikami badań Mastercard, Polacy płacą w ten sposób 20 razy częściej niż Niemcy.