W 2019 roku prognozowana wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie o 5,4 procent w stosunku do poprzedniego roku. Jak wynika z raportu KPMG, wyniesie ona ponad 25 miliardów złotych. Jest to między innymi efekt rosnącej liczby bogatych Polaków.

Autorzy raportu podkreślili, że dobra sytuacja gospodarcza, niskie bezrobocie i dynamicznie rosnące płace przekładają się na systematycznie rosnącą liczbę zamożnych oraz bogatych Polaków.

"W 2018 roku liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli o miesięcznych zarobkach przekraczających 7,1 tysiąca złotych brutto wyniosła ponad 1,4 miliona osób, których łączne dochody wyniosły 319 miliardów złotych" - czytamy. Zgodnie z szacunkami KPMG w 2019 roku, liczba dobrze zarabiających osób wyniesie blisko 1,6 miliona, a ich łączny dochód wzrośnie o 12,6 procent.

- Rok 2018 okazał się być bardzo dobry gospodarczo dla Polski. Drugi najwyższy wzrost PKB w Unii Europejskiej, niskie bezrobocie i dynamicznie rosnące płace przyczyniły się do powiększenia grupy dobrze zarabiających o miesięcznych zarobkach powyżej 7,1 tysiąca złotych brutto - wskazał, cytowany w raporcie, Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Autorzy raportu szacują, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba osób dobrze zarabiających w całym kraju zwiększy się do 2 milionów.

Najszybciej procentowo rosnącą wśród analizowanych grup są Polacy zarabiający powyżej 1 miliona złotych brutto rocznie. "Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów w 2018 roku takich osób było 32,1 tysiąca, co oznacza wzrost aż o 38,4 procent rok do roku, a ich łączne dochody wyniosły 68,8 miliarda złotych" - napisano.









Samochody luksusowe na czele

Stale powiększająca się grupa bogatych i bardzo bogatych Polaków napędza rynek dóbr luksusowych, którego szacunkowa wartość w 2019 roku może wynieść ponad 25 miliardów złotych. Oznacza to wzrost o 5,4 procent w stosunku do 2018 roku. Zdaniem autorów raportu, w 2024 roku polski rynek dóbr luksusowych przekroczy wartość 38 miliardów złotych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce pozostają samochody luksusowe i premium. W 2019 roku wartość tej kategorii może osiągnąć poziom 16,3 mld złotych.

Kolejnym pod względem wielkości w Polsce jest segment luksusowej odzieży i akcesoriów, który w bieżącym roku może osiągnąć wartość 3,1 miliarda złotych. Zgodnie z zakładanym prognozowanym średnim rocznym wzrostem na poziomie 4,6 procent w latach 2019-2024, wartość luksusowej odzieży i akcesoriów w 2024 roku osiągnie prawie 4 miliardów złotych. Największy udział w tym segmencie zajmują ubrania (63 procent), jednak najwyższy wzrost osiągnął segment obuwia, powiększając się w ujęciu rocznym o ponad 9 procent.

Najszybciej rozwijającym się obecnie segmentem rynku dóbr luksusowych są usługi hotelarskie i SPA, które wzrosły o 11,7 procent rok do roku. Według szacunków KPMG kategoria usług hotelarskich i SPA w 2024 roku może osiągnąć wartość 2,2 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 58 procent względem bieżącego roku.

Dynamicznie rozwijają się także segmenty luksusowych alkoholi i biżuterii. W tym przypadku odnotowano wzrosty o odpowiednio około 8-9 procent rok do roku.

Dobra luksusowe

Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby bogate, zarabiające minimum 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tysięcy złotych brutto.

Ankietowani Polacy zarabiający miesięcznie powyżej 20 tysięcy złotych zadeklarowali, że w ciągu ostatniego roku dokonali zakupów luksusowych perfum (82 procent wskazań), odzieży i obuwia (71 procent) lub biżuterii i zegarków (62 procent). Prawie dwie trzecie z nich na zakup luksusowych produktów deklaruje wydatki powyżej 11 procent swoich rocznych dochodów.

Dobra luksusowe nie mają jednej, uniwersalnej definicji.

Zdaniem wszystkich Polaków, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, samochód można uznać za luksusowy jeśli kosztuje powyżej 315 tysięcy złotych. Z kolei 1 metr kwadratowy luksusowego apartamentu wykończonego w najwyższym standardzie to wydatek blisko 30 tysięcy złotych. Zagraniczne wczasy w "luksusie" to wydatek minimum 10,6 tysiąca złotych, a luksusowy wyjazd weekendowy do SPA dla dwóch osób to wydatek rzędu 4,6 tysiąca złotych. W przypadku elementów garderoby, według respondentów o luksusie można mówić jeżeli damska sukienka kosztuje minimum 3,1 tysiąca złotych, torebka 2,8 tysiąca złotych, a buty 2,1 tysiąca złotych. W przypadku mężczyzn, luksusowy garnitur powinien kosztować minimum 6,6 tysiąca złotych, buty 1,9 tysiąca złotych a zegarek przynajmniej 7,7 tysiąca złotych. Kolacja dla dwóch osób w restauracji - 1,9 tysiąca złotych, a butelka luksusowego wina - 1 tysiąc złotych.





Badanie dotyczące percepcji luksusu w Polsce zostało przeprowadzone w październiku 2019 roku metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1549 respondentów.