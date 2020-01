Odtwórz: Diament wielkości dwóch piłeczek do golfa odnaleziono w Południowej Afryce

Luksusowy francuski dom mody Louis Vuitton kupił drugi co do wielkości diament znaleziony na świecie.

Nieoszlifowany diament, ważący 1758 karatów, został znaleziony w kwietniu 2019 roku w kopalni Karowe w Botswanie.

Diament Sewelo

W lipcu ubiegłego roku właściciel kopalni, kanadyjska firma Lucara, ogłosiła konkurs na nazwę dla znalezionego w kwietniu diamentu ważącego 1758 karatów. Swoje propozycje zgłosiło ponad 20 tysięcy Botswańczyków. Wygrała nazwa Sewelo, która w języku tswana oznacza "rzadkie znalezisko".



Sewelo jest pokryty grubą warstwą węgla. Strukturę i kolor można ocenić jedynie poprzez niewielkie "okno" w skorupie. Jak wskazują eksperci, na podstawie oględzin przez to okno i za pomocą badań przy użyciu lasera stwierdzono, że w środku znajduje się diament o wysokiej jakości z obszarami, które można określić jako idealnie białe.

Trwają próby dokładnego oszacowania, jakiej wartości kamienie uda się uzyskać z surowej bryły. - W tej chwili w Antwerpii powstaje specjalny skaner, który ma umożliwić dokładną ocenę struktury Sewelo. Według wstępnych szacunków po pocięciu z kamienia może powstać 904-karatowy brylant o szlifie poduszkowym, 891-karatowy o szlifie owalnym albo kilka mniejszych diamentów o wadze od 100 do 300 karatów - powiedział Paweł Jaworski z firmy jubilerskiej Michelson Diamonds.



Agencja Bloomberga podała, że drugi co do wielkości diament w historii zostanie teraz pocięty, wypolerowany i stanie się częścią kolekcji biżuterii Louis Vuitton.

Źródło: Louis Vuitton Diament Sewelo kupiony przez Louis Vuitton

"Największy diament znaleziony w Botswanie"

Największy diament na świecie został odkryty w 1905 roku w RPA. Cullinan ważył 3106 karatów i po obróbce uzyskano z niego dwa olbrzymie, bardzo wysokiej jakości brylanty o wadze 530 i 317 karatów, które obecnie zdobią brytyjską koronę królewską.

- Sewelo to największy diament znaleziony w Botswanie. Wcześniej w tej samej kopalni znaleziono dwa inne, znacznej wielkości diamenty. W 2015 roku odkryto ważący 813 karatów Constellation, który sprzedano za 63 miliony dolarów handlującej diamentami firmie Nemesis International z Dubaju i szwajcarskiej firmie jubilerskiej de Grisogono - wskazał Paweł Jaworski.

- W 2016 roku w Karowe znaleziono jeszcze większy, ważący 1111 karatów Lesedi La Rona, za który handlująca diamentami firma Graff zapłaciła 53 miliony dolarów - dodał.