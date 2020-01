W trzecim kwartale 2019 roku wypłaty gotówki w bankomatach w Polsce opiewały w sumie na 90,6 miliarda złotych. To o 2,5 miliarda złotych więcej niż kwartał wcześniej - podał Narodowy Bank Polski. Z raportu banku centralnego wynika ponadto, że padł rekord na rynku kart płatniczych w Polsce, jednak jedna trzecia z nich pozostawała nieaktywna.

NBP podał, że wartość pojedynczej wypłaty w ciągu dziesięciu lat systematycznie rosła. O ile w trzecim kwartale 2009 roku średnia wartość pojedynczej transakcji wypłaty gotówki w bankomacie wynosiła 372 złotych, to w trzecim kwartale ubiegłego roku wzrosła do 558 złotych.

Według banku centralnego, wraz ze wzrostem wartości wypłacanych środków w bankomatach, rośnie też wartość gotówki deponowanej we wpłatomatach. W trzecim kwartale 2019 roku średnia wartość depozytu gotówkowego w urządzeniu przyjmującym wpłaty wyniosła bowiem 2008 złotych, podczas gdy dziesięć lat wcześniej było to 979 złotych.



Łączna wartość depozytów gotówkowych w trzecim kwartale ubiegłego roku opiewała na 32,3 miliarda złotych, czyli była o 2 miliardy 788 milionów złotych większa w porównaniu do okresu poprzedzającego. Wówczas wyniosła 29,5 miliarda złotych.

Co ciekawe, w trzecim kwartale zaobserwowano jednak spadek liczby bankomatów. Na koniec września ubiegłego roku w Polsce były 22 593 bankomaty.

Na przestrzeni trzeciego kwartału 2019 roku liczba bankomatów zmalała o 215 urządzeń - spadek o 0,9 procent. "Ta zmiana stanowi potwierdzenie tendencji spadku liczby bankomatów (występującej już we wcześniejszych okresach)" - czytamy w raporcie banku centralnego.

Liczba kart

Według danych z banków, na koniec września 2019 roku na polskim rynku znajdowało się w obiegu 42,1 miliona kart płatniczych. To o 68 tysięcy kart więcej niż w czerwcu 2019 roku, co stanowiło wzrost o 0,2 procent. Oznacza to, że na rynku kart płatniczych padł nowy rekord.

NBP podał, że "obserwowana od lat tendencja wzrostowa spowodowała, iż liczba kart na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrosła ponad 2,7-krotnie".

Źródło: NBP Liczba kart płatniczych (w mln szt.) w Polsce

Z drugiej strony, w trzecim kwartale zanotowano spadek liczby aktywnych kart płatniczych, czyli takich, którymi w ciągu ostatniego kwartału została dokonana co najmniej jedna transakcja gotówkowa bądź bezgotówkowa.

"Na koniec września 2019 roku liczba aktywnych kart płatniczych wyniosła 28,1 mln szt., co stanowi 66,7 procent wydanych kart płatniczych klientom (zarówno biznesowym, jak i prywatnym)" - czytamy. Oznacza to, że jedna trzecia wydanych w Polsce kart płatniczych pozostaje nieaktywna.