Kryzys polityczny we Włoszech wpływa na sytuację na rynkach finansowych. W środę jest jednak wyraźnie spokojniej niż jeszcze dzień wcześniej i na parkietach w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii obserwowaliśmy wzrosty. Straty odrabia polski złoty, który umacnia się względem najważniejszych walut.

W minioną niedzielę desygnowany na premiera Włoch Giuseppe Conte zrezygnował z misji tworzenia koalicyjnego rządu prawicowej Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, przedłużając trwający już ponad 80 dni impas polityczny w tym kraju.

Obecnie kandydatem na premiera Włoch jest ekonomista Carlo Cottarelli. Jego techniczny rząd ma pracować do przyspieszonych wyborów parlamentarnych.



W ostatnich dniach w reakcji na kryzys polityczny we Włoszech spadały notowania włoskich banków na giełdzie, a rosła mocno rentowność włoskich obligacji, co podraża koszt długu tego państwa. Po panice na rynkach finansowych we wtorek, dzisiaj jednak jest spokojniej.

Sytuacja na rynkach

Indeks 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WIG20) w Warszawie także spadł na zamknięciu o 1,6 procent. WIG zniżkował o 1,0 proc., a mWIG 40 zwyżkował o 0,4 procent.

Około godziny 18.40 wzrosty obserwowaliśmy na giełdzie w USA. Dow Jones Industrial rósł o 1,15 procent, a S&P 500 o 1,19 procent. Zwyżkował także Nasdaq Comp. o 0,86 procent.

Po sporych spadkach we wtorek straty w środę odrabia złoty.

Około godziny 18.45 za jedno euro trzeba było zapłacić 4,30 zł, co oznaczało spadek o 0,62 procent w porównaniu do poprzednich notowań.

Źródło: stooq.pl Notowania pary EUR/PLN w ostatanich trzech dniach

Jeszcze większe spadki, bo o 1,61 procent obserwowaliśmy na parze USD/PLN do poziomu 3,69. Przypomnijmy, że w ostatnich godzinach za jednego dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić najwięcej od lipca ubiegłego roku.

Źródło: stooq.pl Notowania pary USD/PLN w ostatnich trzech dniach

Nieco odetchnąć mogą także frankowicze, na parze CHF/PLN widoczny jest bowiem spadek o 1,40 procent. Za szwajcarską walutę trzeba zatem zapłacić 3,73 zł.

Źródło: stooq.pl Notowania pary CHF/PLN w ostatnich trzech dniach

Za funta brytyjskiego trzeba było zapłacić 4,90 zł, co oznaczało zniżkę o 1,44 procent.

Źródło: stooq.pl Notowania pary GBP/PLN w ostatnich trzech dniach

Co dalej?

O rozwój sytuacji na włoskiej scenie politycznej byli pytani goście programu "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS.

Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB, zwracał uwagę, że "to nie pierwsze wybory po których jest taki galimatias, niestabilność". Jego zdaniem, problem jest gdzie indziej. - Problemem jest rządowy dług (we Włoszech) do PKB, który wynosi ponad 130 procent - podkreślał.

Zdaniem Marka Zubera scenariusz wyjścia Włoch z Unii Europejskiej jest mało realny. Ekonomista przypominał przy tym postulaty partii Syriza, która wygrała wybory parlamentarne w Grecji. - Też była mowa o wyjściu ze strefy euro, a jak już wygrali wybory, to większość ekonomistów uważa, że zgodzili się na więcej niż zgodziłaby się ich ówczesna opozycja - powiedział Zuber.

- Mnie się wydaje, że bardzo podobnie może być we Włoszech - dodał.

Czarny scenariusz

Hipotetycznie - zdaniem Zubera - gdyby jednak doszło do opuszczenia Unii Europejskiej przez Włochy to byłby to "znacznie poważniejszy problem niż wyjście Wielkiej Brytanii, bo ci są w strefie euro i wtedy możemy mówić o tym, czego obawialiśmy się w 2012 roku, czyli rozpad strefy euro".

Przemysław Kwiecień wtórował, że oznaczałoby to "paraliż europejski".

Jak negatywny scenariusz wpłynąłby na Polskę? - W pierwszym okresie bardzo mocny spadek wartości złotego, bardzo mocny wzrost kosztu pożyczania pieniądza. Robi się bajzel w Europie, a zatem jakiekolwiek działanie w Europie staje się bardziej ryzykowne. Z całą pewnością perturbacje w gospodarce realnej, czyli trudno wtedy byłoby liczyć na 5-procentowy wzrost gospodarczy jak mamy to dzisiaj - zwracał uwagę Marek Zuber.