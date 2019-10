Odtwórz: To pierwszy taki wyrok w sprawie kredytów frankowych

W sporach o unieważnienie kredytów frankowych banki nie mają podstaw, by żądać wynagrodzenia za korzystanie z ich kapitału - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" nowy rzecznik finansowy Mariusz Golecki.

Rzecznik finansowy odniósł się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytu frankowego państwa Dziubaków.

Na początku października TSUE uznał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Sędziowie uznali też, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich - ale wymaga to zgody kredytobiorcy.

- Z uwagą analizujemy zarówno pojawiające się informacje, jak i kolejne orzeczenia sądów, i polskich, i TSUE. W ciągu kilku tygodni przestawimy nasze wnioski płynące z tej analizy. Już teraz mogę jednak powiedzieć, że niektóre roszczenia formułowane przez przedstawicieli zarówno banków, jak i pełnomocników klientów są zaskakujące - stwierdził Mariusz Golecki.

Frankowicze

Frankowicze kontra banki. Jest kolejny wyrok sądu Po wykreśleniu niedozwolonych zapisów w sprawie indeksacji do franka szwajcarski... zobacz więcej » Zdaniem Goleckiego, Związek Banków Polskich nie pokazał do tej pory pełnej argumentacji, na jakiej podstawie banki - po unieważnieniu umowy kredytowej - domagałyby się od kredytobiorców roszczeń tytułem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

- Bank ma prawo do zgłoszenia takiego roszczenia i nikt nie może mu tego zabronić. Z przepisów i orzecznictwa wynika jednak niewielkie prawdopodobieństwo, że sądy będą je uwzględniać. Bank musiałby wskazać podstawy prawne takiego roszczenia, a ani ja, ani moi eksperci takich nie znajdujemy - powiedział.



- Jaki bank obawiałby się stosować niedozwolone klauzule w umowie, skoro w rezultacie w razie wpadki i tak odzyskałby kapitał i to jeszcze z bliżej nieokreślonym wynagrodzeniem? Mam wrażenie, że to stanowisko ZBP ma jedynie odstraszać klientów od dochodzenia roszczeń - dodał.

Wyzwania

Golecki mówił też o kwestiach, którymi jako rzecznik finansowy chciałby się zająć. - Będę dążył do tego, by możliwie szybko identyfikować niepokojące praktyki rynkowe i w zależności od sytuacji informować o nich Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Komisję Nadzoru Finansowego - powiedział.

- Uważam, że powinno powstać forum wymiany informacji między instytucjami chroniącymi klientów i koordynacji ich działań, tak jak działa na przykład Komitet Stabilności Finansowej przy NBP dbający o stabilność krajowego systemu finansowego. W pewnym stopniu takim gremium będzie Rada Edukacji Finansowej. Będzie decydować o akcjach edukacyjnych, na przykład ostrzegających konsumentów przed ryzykiem związanym z usługami finansowymi, jakie pojawiły się na rynku - poinformował.



Mariusz Golecki dodał, że będzie zabiegać o podwyższenie do 1 miliona złotych limitu kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy reklamacyjnej. - Obecny maksymalny wymiar kary dla dużych podmiotów w wysokości do 100 tysięcy złotych jest dla nich wartością pomijalną - ocenił.