Do kogo mogą zwrócić się frankowicze, którzy potrzebują pomocy w określeniu, czy w ich umowach znajdują się klauzule abuzywne? Między innymi na to pytanie na antenie TVN24 odpowiedział prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.

- W przypadkach finansowych można zwrócić się do Rzecznika Finansowego. (...) Można też iść do rzecznika konsumentów. Rzecznicy, szczególnie w dużych miastach, mają doświadczenie z tymi sprawami - wyjaśnił szef UOKiK.

Dodał przy tym, że "jest to bezpłatna pomoc". Podkreślił jednak, że nawet z pomocą wymienionych wyżej osób "pewne działania konsument będzie musiał sam zrobić, ale ciągle może mieć opiekę rzecznika".

Niechciał zachęcał również osoby posiadające kredyty we frankach, by sami uważnie przyjrzeli się swoim umowom w poszukiwaniu klauzul abuzywnych.

- Jeśli mamy w umowie, że klauzula to kurs NBP plus 10 procent, to jest ona w miarę precyzyjna. Natomiast jeśli jest, że kurs ustala zarząd banku w tabeli, to jest to nieprecyzyjne. Trzeba spojrzeć na wykaz klauzul abuzywnych, który jest na naszej stronie - zaznaczył szef UOKiK.

W czwartek TSUE podało, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Według Trybunału, prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Kredyty we frankach

Z opublikowanych w sierpniu 2019 roku danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że na 15,24 mln polskich kredytobiorców znajdujących się w bazie BIK, 5,2 proc. (niecałe 800 tys.) to osoby spłacające kredyty mieszkaniowe we frankach. Samych kredytów frankowych obecnie jest 458,83 tys. (liczba umów kredytowych jest wyraźnie niższa od liczby kredytobiorców, bo zobowiązania są często zaciągane przez więcej niż jedną osobę, na przykład przez małżeństwa).

Jeśli chodzi o wartość kredytów frankowych, to do spłaty zostało około 131 mld zł – to ponad 20 proc. wartości wszystkich kredytów.