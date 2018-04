Odtwórz: Morawiecki: obniżamy CIT z 15 do 9 proc. dla małych firm

Co najmniej 30 miliardów złotych będą kosztowały najnowsze obietnice, których realizację zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Gdyby doliczyć te projekty, których kontynuację w sobotę szef rządu potwierdził, kwota rośnie do 100 miliardów złotych.

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zapowiedział realizację 5 projektów, w tym: mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm, wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, program dla seniorów Dostępność plus oraz stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych. Z kolei wicepremier Beata Szydło mówiła o szczegółach programu Mama plus.

1. Program dla seniorów Dostępność plus

Zdaniem Morawieckiego przez najbliższe osiem lat na program Dostępność plus zostaną przeznaczone ponad 23 mld zł. - To jest tyle, ile rocznie wydajemy na 500 plus, po to, żeby poprawić warunki życia seniorom, osobom słabszym, niepełnosprawnym - podkreślił szef rządu.

2. Fundusz budowy dróg lokalnych

Szef rządu zapowiedział również powstanie nowego funduszu dróg lokalnych. Wartość funduszu to co najmniej 5 mld zł. - Już w tym roku przeznaczamy prawie 1,5 mld zł, czyli kwotę do tej pory nigdy nie przeznaczaną na drogi gminne, powiatowe, na te drogi, które są najbardziej potrzebne - mówił Morawiecki.

- Utworzymy specjalny fundusz tej jesieni, fundusz co najmniej na 5 mld zł, który na najbliższe 18 miesięcy będzie wielkim zastrzykiem finansowym dla naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych - zapewnił szef rządu.

Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że "fundusz ten jest o 60 proc. większy niż w czasach naszych poprzedników i już dzisiaj mamy coraz więcej dróg kontraktowanych w gminach i powiatach".

3. Wyprawka szkolna

Premier zapowiedział też przekazanie 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka w wieku szkolnym. - Byłby to coroczny element naszej polityki prorodzinnej - tłumaczył Morawiecki.

Premier poinformował, że projekt ten zostanie zrealizowany w przeciągu "paru najbliższych miesięcy".

Z najnowszych danych opublikowanych na stronie danepubliczne.gov wynika, liczba uczniów w wieku 7-18 lat wynosi w Polsce niemal 4,4 mln. Oznacza to, że koszt projektu to ponad 1,3 mld zł rocznie.

4. Niższy podatek CIT

Szef rządu zapowiedział również obniżkę podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorców z 15 proc. do 9 proc. Jak zauważył, w 2017 roku, pomimo obniżenia podatku CIT z 19 do 15 proc., wzrosły budżetowe dochody z tytułu tego podatku o 13 proc.

- Dziękuję wszystkim uczciwym przedsiębiorcom, których jest ogromna większość. Ufamy im dalej i wspieramy małą i średnią polską przedsiębiorczość i po raz drugi obniżymy podatek dla wszystkich małych i średnich firm. Obniżamy podatek CIT z 15 do 9 proc. - zadeklarował.

Obietnica obniżki podatku brzmi bardzo dobrze, jednak nie będzie znaczącym obciążeniem dla budżetu państwa. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk ocenił w poniedziałek w RMF FM, że koszty obniżenia CIT wyniosą 500 mln zł.

Przypomnijmy, że koszty obniżki CIT z 19 do 15 proc. resort finansów szacował na 277 mln zł w 2017 roku.

5. Niższa składka ZUS

Szef rządu zapowiedział w sobotę także obniżenie składek ZUS dla przedsiębiorców, których dochody nie przekraczają dwuipółkrotności minimalnego wygrodzenia. - To będzie z korzyścią dla obywatela, z korzyścią dla małej firmy - podkreślił premier.

Choć z punktu widzenia poszczególnych przedsiębiorców zmiana może być znacząca, to w skali kraju trudno mówić o dużych kosztach.

W rządowym projekcie z ubiegłego roku w sprawie niższego ZUS (to samo założenie dwuipółkrotności wynagrodzenia minimalnego) możemy przeczytać, że "różnica w wysokości należnych składek wyniesie ok. 303,2 mln zł dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ok. 25,3 mln zł dla Funduszu Pracy".

6. Mama plus

Premier zapowiedział również zmiany w emeryturach. Rząd chce, by każda kobieta, która urodzi przynajmniej czwórkę dzieci, miała prawo do emerytury minimalnej, która dziś wynosi 1029,80 zł brutto.

Świadczenie mają uzyskać zarówno kobiety, które nigdy nie pracowały, jak i te, które pracowały, ale zbyt krótko, aby wypracować kapitał do emerytury minimalnej. Pierwszym państwo sfinansuje całą emeryturę, drugim dopłaci różnicę do wysokości najniższego świadczenia.

PiS zapowiedział też darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka. W tym drugim przypadku chodzi m.in. o wydłużenie urlopu rodzicielskiego z roku do 15 miesięcy w przypadku urodzenia kolejnego dziecka w ciągu 24 miesięcy od narodzin poprzedniego.

Rząd nie poinformował na razie, ile pieniędzy z budżetu trzeba będzie przeznaczyć na te projekty.

7. Kontynuacja "wielkich projektów"

W sobotę premier zapowiedział także kontynuację "wielkich projektów", które były ogłaszane wcześniej. Morawiecki w tym kontekście wymienił m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Czyste powietrze, czyli program walki ze smogiem, projekt Via Carpatia i projekt Via Baltica.

Kilka dni przed sobotnią konwencją premier ogłosił, że w ramach walki ze smogiem rząd na termomodernizację budynków w ciągu 10 lat chce wydać 25-30 mld zł. - To jest bezprecedensowa kwota, która zupełnie zmieni w ciągu najbliższych kilku lat jakość powietrza, ponieważ izolowany, ocieplony dom zużywa około 50 proc., niektóre obliczenia pokazują średnią 57 proc. mniej energii cieplnej do ogrzewania - przekonywał.

Z kolei z przyjętej w listopadzie przez rząd uchwały w sprawie koncepcji przygotowania i realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego wynika, że koszt inwestycji (lotnisko i niezbędna infrastruktura drogowa i kolejowa) szacowany jest na ok. 31-35 mld złotych.

To oznacza, że łączny koszt realizacji obietnic rządu Prawa i Sprawiedliwości może sięgnąć 100 mld złotych w kolejnych latach.